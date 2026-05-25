В Мордовии построят три новых модульных комплекса для туристов

В регионе стартовала масштабная модернизация туристической инфраструктуры, направленная на создание современных и комфортных мест отдыха для путешественников. Реализация масштабных проектов позволит существенно увеличить номерной фонд в самых живописных и популярных локациях республики.

Представители Министерства экономики Республики Мордовия сообщили о запуске трех инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В Ардатовском районе запланировано возведение современного гостевого комплекса «Край земли», рассчитанного на 30 комфортабельных номеров.

На расширение действующей туристической базы на реке Мокша в Ковылкинском районе ведомство уже выделило более 30 миллионов рублей, что позволит построить 20 дополнительных модульных номеров прямо у воды для любителей активного отдыха и рыбалки.

Еще одной точкой развития инфраструктуры станет пляж «Акватория», расположенный на берегу Сузгарьевского водоема, где специалисты установят дополнительный модульный дом для увеличения вместимости локации в высокий сезон.

В профильном министерстве подчеркнули, что внедрение подобных быстровозводимых конструкций обеспечит гостям региона современный уровень сервиса и удобное расположение вблизи ключевых природных достопримечательностей. Эксперты прогнозируют, что появление новых объектов повысит конкуренцию на рынке и приведет к формированию более гибкой ценовой политики в разгар отпускного сезона.

