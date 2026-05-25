Названы самые подорожавшие направления летнего отдыха в России

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте в списке оказался кубанский курорт Джемете, где средняя цена ночи выросла на 137 процентов по сравнению с летом 2025 года. На втором месте разместился волжский курорт Дубовка, где рост составил 106 процентов, а на третьем — поселок Черноморское в Крыму, где стоимость ночи увеличилась на 61 процент.

В десятку направлений с резким ростом стоимости проживания летом также вошли города Саки и Алушта в Крыму, город Майкоп в Адыгее, село Лермонтово, город Горячий Ключ и поселок Пересыпь в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы потратить на путешествие по стране до 50 тысяч рублей в расчете на одного человека. Это на пять процентов больше, чем летом 2025 года.