В Анапе готовятся открыть три премиальных санаторно-курортных комплекса

Курортная инфраструктура Анапы в этом сезоне получит мощный импульс к развитию. В городе готовятся к открытию сразу три крупных объекта высокого ценового сегмента, которые должны сформировать «новый образ курортов» Краснодарского края.

Речь идет об отеле «Alean Premium Anapa», пятизвездочном санаторном комплексе Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon и санаторно-курортном комплексе «Фиолето 3».

Эти проекты — часть масштабной краевой программы, которая включает 7 крупных объектов в Сочи, Геленджике и Анапе с общим объемом инвестиций 77 миллиардов рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что регион нацелен принимать не менее 20 миллионов туристов ежегодно, и для этого «фактически создается новый образ курортов». Об этом сообщает РБК.

Особого внимания заслуживает тайский проект Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon. Это первый отель под брендом Dusit International в России. Комплекс на 180 номеров с собственным спа-центром Devarana и панорамными видами на море начал принимать бронирования с 1 мая. Суммарно три новых анапских объекта добавят региону тысячи номеров и создадут около двух тысяч рабочих мест, укрепляя статус курорта как центра премиального отдыха на Черноморском побережье.

