В Барнауле прошел «вкусный» фестиваль

Надо же было такому случиться - фестиваль малых производств "А, это алтайское?!" прошел в Барнауле в самый холодный день мая. Термометр показывал плюс два градуса, дул пронизывающий северный ветер, плотные свинцовые тучи грозили разразиться дождем.

Но разве сибиряков испугаешь такой погодой? С десяти утра парк культуры и отдыха "Изумрудный" начал быстро наполняться посетителями: бодрые пенсионеры, семейные пары разных возрастов, стайки молодежи, дамы с собачками и мужчины с шашлычными шпажками наперевес. Корреспондент "РГ" был в этих рядах.

Это уже третий по счету фестиваль, число его участников постоянно растет. В нынешнем году свою продукцию представили владельцы 140 региональных брендов - было на что посмотреть, что отведать и купить.

Среди непродовольственных товаров горожане особый интерес проявили к свечам из натурального воска, косметике из натуральных ингредиентов, изделиям из дерева и цветного стекла, одежде для кукол и прочей сувенирной продукции, от разнообразия которой глаза разбегались. Селекционеры представили различные саженцы, поделились секретами выращивания экологически чистых культур и прогнозами на плодово-ягодный урожай. Прогнозы были очень сдержанными - у многих от заморозков пострадали виноград и другие плодовые деревья.

По такой погоде аппетит нагулять легче легкого - у продовольственных зон толпилось наибольшее количество народа: чаи из местных трав, протеиновые батончики, мед и ягоды из разных районов края, морсы и лимонады, сыры и колбасы.

Большой ажиотаж и обильное слюноотделение от сногсшибательных ароматов вызвала огромная туша быка, жарившаяся на углях под присмотром бренд-шефа кооператива из Целинного района Игоря Грицкевича.

Мужчин особо интересовала настойка из змеи, представленная одной из известных в Барнауле аптек. Любой желающий мог бесплатно откушать царскую кашу "Драгомировскую" (одно из любимых блюд Николая II), тающие во рту блины "Гурьевские" и фирменные алтайские пышки от Ивана Евтушевского, открывшего свой малый бизнес в прошлом году еще в статусе студента 4-го курса РЭУ им. Плеханова. Тут даже горячо любимые современными горожанами шашлыки отошли на второй план.

Но наибольший интерес на фестивале вызвало кулинарное шоу, где известные в крае личности вроде популярной ведущей программы "Вести-Алтай" Веры Климановой под руководством опытных шеф-поваров показывали свои умения в приготовлении блюд из алтайских продуктов, которые им предложили в "черном ящике". С особым пристрастием зрители пробовали потом уху - Барнаул расположен на Оби, и здесь трудно найти человека, который бы не ценил это блюдо.

Для утоливших гастрономический и покупательский голод посетителей организаторы оборудовали специальную площадку с развлекательными, образовательными и познавательными мероприятиями.

По подсчетам организаторов из управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и НО "Алтайский фонд МСП", вкусное мероприятие посетило около пяти тысяч человек. Поэтому-то многие предприниматели - даже из отдаленных сельских районов - с большой охотой принимают участие в фестивале: тут гарантированы и хорошее продвижение товара, и обратная связь с покупателями, и возможность обменяться опытом с коллегами.