Спортивные мероприятия увеличивают турпоток в города на 50-70 процентов

Забеги, заплывы и другие спортивные мероприятия, в которых могут принимать участие не только профессионалы, но и любители, увеличивают турпоток в даты мероприятия на 50-70%, рассказали "РГ" представители бизнеса. Лидеры по притоку спортивных туристов - Санкт-Петербург, Москва и Казань.

По данным ВЦИОМ, не менее 58% россиян регулярно посещают различные массовые мероприятия, а среди молодежи этот показатель достигает 80%. Продолжается тренд на выездные спортивные мероприятия. Согласно исследованию ГК "Квартал", проведенному в мае 2026 года, 36% опрошенных россиян хотя бы раз участвовали в них - от марафонов и триатлонов до велозаездов и заплывов на открытой воде - либо планируют сделать это в ближайшие один-два года.

Спортивный туризм напрямую влияет на загрузку отелей в городах, которые принимают участников. Как рассказали "РГ" в "Островке", в мае во время Казанского марафона (1-3 мая 2026 года) спрос на бронирование отелей и апартаментов в городе увеличился на 72% по сравнению с датами проведения мероприятия в прошлом году (1-3 мая 2025 года). Накануне проведения Ночного забега в Москве (19-20 июня 2026 года) спрос на бронирование размещения в столице показал прирост на 50% относительно аналогичных дат неделей позже (26-27 июня 2026 года).

"Во второй половине июля повышенный интерес туристов также зафиксирован в Нижнем Новгороде: накануне и в даты проведения фестиваля X-Waters (24-26 июля 2026 года) число бронирований в регионе увеличилось на 7% по сравнению с прошлогодними датами проведения мероприятия (24-26 июля 2025 года)", - рассказали в сервисе.

Также в два раза увеличилось количество бронирований в Санкт-Петербурге накануне проведения марафона "Белые ночи" (3-4 июля 2026 года) по сравнению с аналогичными датами на следующей неделе (11-12 июля 2026 года).

В "Беговом сообществе" (организаторы забега) уточнили: большинство участников марафона "Белые ночи" - гости из других регионов. Два года подряд (2024-й и 2025-й) они занимают 71% среди всех участников. В 2025 году 81% приехали в Санкт-Петербург не одни: 55% участников привезли с собой болельщиков, не принимавших участие в забеге.

"Иногородние участники марафона "Белые ночи" проводят в городе в среднем 3-4 дня, гости из дальних регионов - до 7 дней, поддерживая гостиничный и ресторанный бизнес. 79% участников используют поездку для знакомства с городом: посещают ключевые достопримечательности и культурные объекты, а каждый третий выбирает экскурсии и культурные мероприятия", - отметили в компании.

Данные об участниках "Московского марафона" также подтверждают устойчивую долю приезжих спортсменов (38%), при этом около 40% приезжают с сопровождающими.

Как рассказали в IRONSTAR, в прошлом году на фестивале спорта в Москве около 30% участников приехали из других регионов: Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. Также были участники из ОАЭ, Беларуси, Великобритании, Вьетнама, Германии, Китая, Узбекистана и Черногории. На IRONSTAR в Нижнем Новгороде большинство участников - приезжие из Москвы и Московской области (40,5%). На соревнованиях в Тюмени около 40% участников были из других регионов.

"Люди специально планируют поездку, берут выходные, привозят с собой семьи и друзей. Для многих городов такой приток гостей сопоставим с эффектом крупного туристического события, только с предсказуемой датой и лояльной платежеспособной аудиторией", - говорит генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Согласно исследованию ГК "Квартал", лишь 42% участников приезжают исключительно ради мероприятия и уезжают сразу после его окончания. Треть остаются еще на один-два дня, а четверть заселяются в отель заранее, за неделю или больше, чтобы адаптироваться и подготовиться. В результате спортивный старт все чаще становится частью полноценного путешествия.

У таких туристов требования к инфраструктуре выше, и они готовы доплачивать за возможности восстановления после соревнований. По словам руководителя девелоперских проектов ГК "Квартал" Юрия Цукера, именно этот запрос сегодня становится одним из драйверов развития курортных объектов.

"Аудитория, которая регулярно ездит на соревнования, формирует устойчивый спрос и становится все более важной для девелоперов. Поэтому проекты размещения все чаще предусматривают соответствующие сценарии отдыха - прежде всего спа-процедуры, массажные кабинеты и бассейны", - отмечает он.

Отдельный тренд - семейный формат таких поездок. Четверть респондентов признались, что при выборе между несколькими одинаковыми отелями решающим фактором для них станет возможность комфортного отдыха вместе с близкими. Поддержка семьи помогает снизить эмоциональное напряжение перед стартом, а сама поездка все чаще воспринимается не только как спортивная цель, но и как совместный отдых.

"Сегодня все более востребованы гибкие форматы размещения, учитывающие разные сценарии отдыха - спортивный, семейный и восстановительный. Поэтому отели расширяют набор сервисов: предлагают ранние завтраки, поздний выезд, программы восстановления и удобную логистику до места старта", - говорит Цукер.

Кроме того, заметно расширяется гастрономическая составляющая. Среди услуг отелей появляется диетическое или даже специализированное меню с возможностью разработки индивидуальных рационов под определенное количество калорий, белков, жиров и углеводов. Такие услуги важны для спортсменов, которые следят за своим питанием.