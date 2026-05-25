В Гатчине запустили первый маршрут промтуризма

Посмотреть на роботов "умного" завода, увидеть производство алюминиевого профиля для поездов и самолетов, посидеть за штурвалом авиасимулятора и побывать в единственном в России землебитном дворце смогут участники первого промышленного тура в Гатчине. Маршрут запущен в рамках региональной программы "Крутая локация", сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в официальном канале в "Максе".

"Гатчина запустила первый маршрут в рамках программы промышленного туризма "Крутая локация". И это, безусловно, знаковый момент. Гатчинский округ - территория с колоссальным потенциалом: мощные предприятия, крепкие агрохозяйства, исторические жемчужины, которые знают далеко за пределами области. А теперь все это богатство упаковано в единый, продуманный туристический продукт", - говорится в сообщении.

Гатчинский маршрут объединил четыре объекта: завод "СЭЗЭМ" по выпуску электромоноблоков, где можно увидеть роботов на "умном" производстве, компанию "Петрокон", выпускающую алюминиевый профиль методом экструзии - детали для поездов, самолетов, медоборудования, Музей истории военной авиации, расположенный на месте первого военного аэродрома России, с возможностью "полетать" на авиасимуляторе и Приоратский дворец - единственный в стране землебитный дворец, окруженный парком в 150 га.

Доступ на реальные производства в обычной жизни закрыт, поэтому программа дает возможность узнать регион с новой стороны. Маршрут рассчитан на школьников, студентов, семьи с детьми и деловые делегации.

Программа "Крутая локация" реализуется в Ленинградской области с 2025 года. Ее суть - создание комбинированных маршрутов, где промышленность сочетается с культурой, историей, природой и гастрономией. За первый год в проект вошли 13 компаний, число посетителей превысило 16 700 человек.