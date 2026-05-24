Сколько готовы потратить россияне на летний отпуск в 2026 году

Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на летний отпуск в 2026 году и из каких источников планируют оплачивать отдых. Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», большинство граждан (57%) пока не определились с бюджетом на поездку.

Среди тех, кто уже спланировал расходы, 16% готовы выделить на отпуск от 70 до 150 тысяч рублей, 14% уложатся в сумму до 30 тысяч, а 9% планируют потратить более 150 тысяч рублей.

Чаще всего россияне оплачивают отдых из собственных накоплений — так поступают 35% опрошенных. 25% рассчитывают на зарплату и отпускные, а 18% получат финансовую помощь от родственников. При этом значительная часть граждан готова использовать заёмные средства: 15% оплатят отпуск с помощью кредитной карты или рассрочки, а 7% не исключают оформления кредита, передает «Лента.ру».

