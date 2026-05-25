В горной Ингушетии завершили реставрацию 200 древних башен

В горном Джейрахском районе Ингушетии проводится масштабная реставрация объектов культурного наследия. Восстановлено уже 200 башен. Скоро завершатся работы еще на нескольких десятках исторических объектов.

В ближайшем будущем специалисты должны отреставрировать еще сотни древних строений-памятников. В их числе целые башенные комплексы, имеющие огромную историческую и архитектурную ценность для всей России. Финансируются работы за счет внебюджетных источников.

Параллельно проводится оцифровка памятников. Всего их насчитывается в Ингушетии более четырех тысяч.

Такое культурное наследие дает большие возможности для привлечения туристов. В регионе развиваются ремесла, этнотуризм, гостиничный бизнес.

В Ингушетии готовятся кадры для активного внедрения в туристическую сферу цифровых технологий. В недавно открывшейся в Магасе академии цифрового развития занимаются 3D-сканированием памятников, создают их цифровые модели, разрабатывают мультимедийные экспозиции, а также образовательные программы для музеев и туристических центров.

Акцент делается на развитии потенциала в сфере туризма в сочетании с бережным отношением к историческим объектам.

- Наша задача - сохранить подлинную атмосферу древней Ингушетии и сделать так, чтобы восстановленные башенные комплексы стали точкой притяжения для гостей республики - не только тех, кто приезжает к нам на отдых, но и специалистов в области истории, народных традиций и ингушской культуры, - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В республике планируют запустить новые турмаршруты, открыть небольшие семейные гостиницы и ремесленные мастерские, которые обеспечат устойчивый доход жителям горной местности.