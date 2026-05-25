Более 40 тыс. пассажиров отправились в речные круизы из Москвы с начала сезона

С начала сезона летней навигации более 40 тыс. пассажиров отправились в речные круизы из Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С приближением лета круизное путешествие становится еще более привлекательным вариантом отдыха. За месяц от обновленных речных вокзалов столицы в путешествия отправились более 40 тыс. москвичей и гостей города. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развитие водного транспорта», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что за первый месяц речной навигации от причалов Северного и Южного речных вокзалов суда отправились в исторические центры России более 300 раз. Пассажиры чаще всего отправлялись из Москвы в круизные путешествия в Мышкин, Углич и Тверь. Северный и Южный речные вокзалы приняли более 190 тыс. посетителей.

С открытия речной навигации 2026 года комфортные суда идут из столицы в направлении более 40 городов и исторических центров страны. Среди них Кострома и Ярославль, Рыбинск и Тутаев, Волгоград и Астрахань, Елабуга, Казань многие другие. Современные теплоходы обслуживают более 20 туристических компаний. В прошлом сезоне навигации в круизы по городам России от Северного и Южного речных вокзалов отправились более 360 тыс. пассажиров. Это рекордный показатель за последние более чем 30 лет. Обновленные Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили суда 2,2 тыс. раз. Самое популярное направление – речной маршрут по историческим городам страны «Московское золотое кольцо». В путешествие отправились 210 тыс. пассажиров.