Билеты в Русский музей теперь можно купить на туристическом онлайн-сервисе

На цифровом туристическом сервисе RUSSPASS стали продаваться билеты в Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Новый функционал реализован в рамках совместного межрегионального проекта Москвы и Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений", направленного на развитие межрегионального туризма и создание единого культурного пространства двух столиц.

Гостям и жителям Санкт-Петербурга доступен комплексный входной билет в Михайловский дворец по маршруту "Великий Карл". Главное здание Государственного Русского музея - один из самых известных дворцов исторического центра Санкт-Петербурга - хранит крупнейшую коллекцию русского искусства, охватывающую разные эпохи и художественные направления: живопись, скульптуру, произведения декоративно-прикладного и народного искусства.

В Мраморном дворце до 19 октября 2026 года открыта выставка "Василий Тропинин" - первая за многие десятилетия масштабная ретроспектива одного из главных русских портретистов первой половины XIX века. Экспозиция занимает десять залов и объединяет более ста произведений мастера из собраний крупнейших музеев страны.

Этим летом сразу две крупные выставки проходят в корпусе Бенуа. Выставка "Иван Шишкин. Русский лес" стала одной из самых масштабных монографических экспозиций художника и включает около 120 произведений из коллекций крупнейших музеев России и Республики Беларусь. В залах выставки до 9 ноября 2026 года представлены знаменитые работы "Утро в сосновом лесу" (Третьяковская галерея), "Корабельная роща" (Русский музей), "Дубы" (Русский музей) и другие шедевры мастера, которого современники называли "царем леса". До 14 сентября здесь же работает юбилейная выставка "Петр Кончаловский. Сад в цвету", приуроченная к 150-летию художника. В ее экспозицию вошло около 170 произведений из коллекций ведущих музеев России и частных собраний - живопись, рисунки, натюрморты, портреты и пейзажи всех периодов творчества автора.

Кроме этого, пользователи сервиса могут приобрести билет в Михайловский (Инженерный) замок Русского музея. Это один из самых необычных и узнаваемых дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга, тесно связанный с историей императорской семьи и построенный по заказу Павла I. Билет дает возможность посетить постоянные экспозиции, в их числе: "Парадные и личные покои императрицы Марии Федоровны" и "Скульптура Летнего сада", а также побывать в открытом фонде скульптуры конца XIX - начала XX века. Гости музея смогут познакомиться и с временными выставками: "Алексей Егорович Егоров - до 1 июня, а также "Степан Эрьзя - скульптор мира. К 150-летию со дня рождения" и "Эпоха Александра III и ее наследие", которые работают до 29 июня.

Летом Русский музей представляет масштабные праздники для детей и взрослых в самом знаменитом саду северной столицы - Летнем саду. Уже 31 мая здесь пройдет семейный праздник "Волшебная страна": гостей ждут квесты, творческие мастер-классы, театральные представления, детские экскурсии и интерактивные занятия. Участники смогут познакомиться с историями Летнего сада, услышать "басни в бронзе" Ивана Крылова, создать собственные художественные работы и провести день в одном из самых красивых исторических садов Санкт-Петербурга.

Напомним, цифровой туристический сервис RUSSPASS разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.