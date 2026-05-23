Что посмотреть туристу в Приозерске

Всего полтора сотни километров от Санкт-Петербурга — и будто совсем другой мир. Тихий, немного сонный, местами даже пустоватый. Сегодня это Приозерск, а когда-то город назывался Кексгольм и успел побывать то шведским, то русским, то финским.

История у него закрученная будь здоров. До XVIII века территория постоянно переходила из рук в руки между Россией и Швецией. После Северной войны город окончательно вошел в состав Российской империи, позже оказался частью Великого княжества Финляндского. А после революции ненадолго стал финским. Назад в СССР он вернулся только в 1940 году, уточняет автор канала «Самый главный путешественник».

Самое странное и грустное — во время Великой Отечественной войны город оказался сильно разрушен именно финскими войсками, которые его заняли. Из-за этого исторический центр сегодня выглядит немного сиротливо. Особенно площадь Ленина, которую раньше называли Рыночной. Пространства много, людей почти нет, туристов — вообще ноль.

Посреди площади стоит памятник Ленину, установленный уже в 1965 году. Вокруг — смесь эпох и стилей. Слева желтое здание, построенное финнами в 1938 году, справа — Рождественский собор середины XIX века. И все это соседствует с советской пустотой и асфальтом, который явно просится хотя бы под брусчатку.

Есть в городе и совсем курьезная достопримечательность — крошечная пешеходная улица длиной всего 48 метров. Это участок Исполкомской улицы. Кажется, даже моргнуть не успеешь, как уже прошел ее целиком.

Финская архитектура тут все еще временами цепляет взгляд. Например, бывший кинотеатр «Кинолинна», построенный в 1939 году, или старое здание банка 1925 года — сейчас там находится отделение банка. Вот на таких домах взгляд действительно задерживается. Сразу чувствуется другой подход, другой ритм города.

Правда, таких зданий немного. Ради строительства некоторых финских сооружений когда-то снесли старые деревянные дома, которые сегодня выглядели бы куда интереснее типовых коробок.

А в остальном город довольно обычный. Центр застроен панельными четырехэтажками 1980-х, улицы тихие, людей немного. Из действительно известных мест — Крепость Корела, ради которой сюда чаще всего и приезжают. Хотя даже она не всегда открыта для посетителей.

