Пакистанский лоукостер может начать выполнять рейсы в Россию

Власти Пакистана официально назначили авиакомпанию Fly Jinnah для выполнения рейсов в Россию в рамках действующего соглашения о воздушном сообщении между двумя государствами. Об этом говорится в дипломатической ноте посольства страны в Москве в адрес российского МИД. Копию письма опубликовал телеграм-канал «Ну чё, народ, погнали!» со ссылкой на сообщение Росавиации.

Пакистанская дипмиссия попросила довести эту информацию до российских авиационных властей. Пока речь идет только о назначении перевозчика, а не о запуске конкретных маршрутов, однако этот шаг открывает возможность для появления прямых рейсов между Россией и Пакистаном после прохождения необходимых согласований.

Fly Jinnah – бюджетная авиакомпания, созданная в 2021 году при участии пакистанской группы Lakson и ближневосточного лоукостера Air Arabia. В маршрутной сети компании есть направления в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман и ряд других стран. Флот состоит из самолетов Airbus A320.Сейчас прямого регулярного авиасообщения между Россией и Пакистаном нет, поэтому добраться можно только с пересадкой, например через страны Персидского залива: Дубай и Абу-Даби (Emirates, flydubai, Etihad), Доху (Qatar Airways), Стамбул (Turkish Airlines), а также через Баку, Ташкент и ряд других региональных хабов. Из России пассажиры могут долететь до этих транзитных аэропортов, а затем пересесть на рейсы в Исламабад, Карачи, Лахор и другие города Пакистана. В зависимости от маршрута общее время в пути обычно составляет от 10–12 до 20 часов и более. Массового турпотока из России в Пакистан не наблюдается, но иногда появляются авторские экскурсионные туры.