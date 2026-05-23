В России вырос спрос на «сонный туризм»

В последние несколько лет российские туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в отелях и санаториях с «сонными программами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации также отметили, что среди россиян растет интерес на путешествия в удаленные и спокойные природные локации.

В АТОР объяснили, что «сонный туризм» является модным трендом в туристическом инфополе и трендом в отельной отрасли, связанным с реальными запросами потребителей. Отмечается, что из-за кардинального изменения ритма жизни в последнее десятилетие качество сна у определенной категории потребителей становится не просто сопутствующим фактором отдыха, а его основной целью и ценностью.

В ассоциации подчеркнули, что в отличие от классического санаторно-курортного лечения, программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма: от цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов путем специально созданной экосистемы номера, питания и процедур.

Согласно информации АТОР, флагманами направления «сонного туризма» в России сейчас выступают объекты на юге страны, а также в Подмосковье, Ленобласти, Кавминводах и на Алтае. В ассоциации добавили, что с точки зрения бизнеса такой вид туризма является одним из самых перспективных новых направлений.

При этом уточняется, что в РФ «сонный туризм» нельзя назвать массовым продуктом для широкого потребления. В АТОР заметили, что тренд на него остается нишевым и запросы идут преимущественно от аудитории с высоким уровнем дохода.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью НСН заметил, что сегодня люди не хотят больше новых впечатлений, они хотят спокойствия и умиротворения.