Россияне заинтересовались длительными турпоездками

Спрос россиян на туристические поездки длительностью от 30 дней вырос в 2026 году на 31% по сравнению с годом ранее, большинство таких бронирований приходится на внутрироссийские направления. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс Путешествия" (текст есть у ТАСС).

"Число бронирований отелей и посуточного жилья от 30 дней выросло на 31% год к году. Это может быть связано не только с планами россиян на продолжительный отдых, но и с желанием совместить удаленную работу со сменой обстановки. Внутренний туризм по-прежнему составляет основную часть длительных поездок россиян. В 2026 году на российские направления приходится 82% таких бронирований. При этом число длительных бронирований по России выросло на 22% год к году", - рассказали в компании.

По данным сервиса, среди самых популярных направлений - Краснодарский край (средняя стоимость ночи составляет 9,6 тыс. рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9,2 тыс. рублей), Крым (10 тыс. рублей) Наибольший рост числа длительных бронирований в России показали Крым (+79% к 2025 году) и Краснодарский край (+64%), а также ХМАО (+64%) и Оренбургская область (+57%). Самыми выгодными российскими направлениями для длительных поездок стали Калмыкия (средняя стоимость ночи - 5 тыс. рублей), Омская и Саратовская области (по 5,9 тыс. рублей).

Что касается зарубежных направлений, то доля длительных бронирований здесь выросла в 2026 году до 18% с 12% годом ранее. Среди самых востребованных стран для длительных поездок лидируют направления ближнего зарубежья и популярные туристические страны Европы и Азии. Самое большое количество путешествий от 30 дней в 2026 году пришлось на Абхазию (средняя стоимость ночи - 9,4 тыс. рублей), Италию (16 тыс. рублей) и Турцию (15,2 тыс. рублей).

Согласно исследованию, самыми выгодными зарубежными странами для длительных поездок являются направления Азии и ближнего зарубежья. Одни из самых низких показателей средней стоимости ночи у Монголии (6,2 тыс. рублей), Узбекистана (7 тыс. рублей), Таиланда (7,4 тыс. рублей). По сумме средней стоимости ночи и медианной стоимости перелета наиболее выгодны Монголия (33,1 тыс. рублей), Узбекистан (34,5 тыс. рублей) и Азербайджан (42,1 тыс. рублей).

Также сервис определил страны, где средняя стоимость ночи при длительных поездках снизилась сильнее всего год к году. В этот список вошли Киргизия (снижение год к году на 56%, до 7,5 тыс. рублей), Грузия (на 48%, до 8,3 тыс. рублей), Филиппины (на 46%, до 6,7 тыс. рублей), Катар (на 42%, до 11,7 тыс. рублей) и Португалия (на 39%, до 12,7 тыс. рублей).