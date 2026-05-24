Почему не стоит ждать ощутимого роста турпотока в регионах РФ в 2026 году

Роста турпотока свыше 5-6% в регионах России в 2026 году не ожидается, сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"В этом году ни один регион <...> не покажет цифр лучше, чем в прошлом году. Мы сейчас видим, что у нас рост турпотока по России беру в среднем от Калининграда до Камчатки", - сказал он.

Причина этого, считает эксперт, заключается в укреплении рубля, из-за чего заграничный отдых стал более выгодным: "Скажем, отель пять звезд с завтраком в Сочи на май сейчас стоит порядка 15 тыс. рублей за номер на двоих, а отдых на тех же условиях в Батуми стоит 7 тыс. рублей, то есть в два раза дешевле. В Египте отель пять звезд по системе все включено стоит те же 15 тыс. рублей. То есть получается, ты получаешь больше услуг за ту же стоимость.