РГО изучит возможность привлечения туристов на маяки Азовского моря

Экспедиция Русского географического общества (РГО) в июле изучит туристическую привлекательность маяков середины XIX века на Азовском море в ДНР, Херсонской и Запорожской областях, среди них один из старейших 1835 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Крымского регионального отделения РГО Геннадий Самохин.

"В июле экспедиция Русского географического общества отправляется на обследование десяти маяков на территории Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Самый древний из них - Белосарайский маяк 1835 года на Белосарайской косе в ДНР. Будет изучаться возможность прокладки туристического маршрута по маякам Приазовья на исторических территориях. Это будет первая такая экспедиция Российской Федерации по изучению маяков", - сказал Самохин.

Всего на побережье Азовского моря 86 маяков, большинство из которых представляют собой высокую металлическую треногу с проблесковым маячком. Стационарных, каменной постройки не так много, всего около 35. Наибольший интерес вызывают маяки со своей историей, построенные в ДНР и Новороссии, на крымском побережье Азовского моря. К примеру, по словам Самохина, это маяк в Геническе, который строился под руководством великого князя Константина Николаевича, Белосарайский маяк на побережье ДНР, а также маяк на острове Бирючьем Херсонской области.

Самохин напомнил, что в 2024 году ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) и Русского географического общества в июле-августе 2024 года провели первую комплексную Азовскую экспедицию для исследования современного состояния туризма в Приазовье, на побережье Краснодарского края, Крыма, Херсонской, Ростовской и Запорожской областей. В ходе экспедиции было выяснено, что регионы России, выходящие к Азовскому морю, могут принимать более 15 млн туристов в год и опередить по турпотоку черноморские курорты Крыма и Краснодарского края.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поручил поработать над созданием туристических объектов на базе действующих и выведенных из эксплуатации маяков, не имеющих стратегического значения. Задача поставлена правительству РФ совместно с Русским географическим обществом.