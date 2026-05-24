$71.2182.54

РГО изучит возможность привлечения туристов на маяки Азовского моря

ТАССиещё 1

Экспедиция Русского географического общества (РГО) в июле изучит туристическую привлекательность маяков середины XIX века на Азовском море в ДНР, Херсонской и Запорожской областях, среди них один из старейших 1835 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Крымского регионального отделения РГО Геннадий Самохин.

РГО изучит возможность привлечения туристов на маяки Азовского моря
© РИА Новости
"В июле экспедиция Русского географического общества отправляется на обследование десяти маяков на территории Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Самый древний из них - Белосарайский маяк 1835 года на Белосарайской косе в ДНР. Будет изучаться возможность прокладки туристического маршрута по маякам Приазовья на исторических территориях. Это будет первая такая экспедиция Российской Федерации по изучению маяков", - сказал Самохин.

Всего на побережье Азовского моря 86 маяков, большинство из которых представляют собой высокую металлическую треногу с проблесковым маячком. Стационарных, каменной постройки не так много, всего около 35. Наибольший интерес вызывают маяки со своей историей, построенные в ДНР и Новороссии, на крымском побережье Азовского моря. К примеру, по словам Самохина, это маяк в Геническе, который строился под руководством великого князя Константина Николаевича, Белосарайский маяк на побережье ДНР, а также маяк на острове Бирючьем Херсонской области.

Самохин напомнил, что в 2024 году ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) и Русского географического общества в июле-августе 2024 года провели первую комплексную Азовскую экспедицию для исследования современного состояния туризма в Приазовье, на побережье Краснодарского края, Крыма, Херсонской, Ростовской и Запорожской областей. В ходе экспедиции было выяснено, что регионы России, выходящие к Азовскому морю, могут принимать более 15 млн туристов в год и опередить по турпотоку черноморские курорты Крыма и Краснодарского края.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поручил поработать над созданием туристических объектов на базе действующих и выведенных из эксплуатации маяков, не имеющих стратегического значения. Задача поставлена правительству РФ совместно с Русским географическим обществом.