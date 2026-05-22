Народный фронт предложил изменить систему платы за вход в Сочинский нацпарк

Народный фронт обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с предложением изменить систему платы за вход в Сочинский нацпарк. Инициатива последовала после того, как администрация ввела с 1 мая отдельные входные билеты для посетителей горнолыжных курортов.

Идея состоит в том, чтобы ввести льготный или абонементный режим для жителей прилегающих территорий, а также предусмотреть возможность покупать билеты вместе с горнолыжным ски-пассом, сообщил ТАСС сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Краснодарском крае, депутат Госдумы Валерий Горюханов.

По его словам, меры по охране природы должны сочетаться с доступностью территории для жителей и туристов. Поэтому надо выработать прозрачные правила посещения парка и урегулировать деятельность участников туристического рынка.

Он также отметил, что граждане жалуются на инфраструктуру – нехватку мест для отдыха, ограниченный доступ к отдельным объектам, недостаточную информацию о состоянии и доступности маршрутов.

В обращении на имя министра предлагается разработать долгосрочную стратегию развития туризма в парке сроком на 5–10 лет, опубликовать подробную карту зонирования территории, заключить прозрачные долгосрочные соглашения с представителями малого бизнеса и некоммерческими организациями.

Как писал ранее «ТурДом», с 1 мая на курортах Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» туристы обязаны дополнительно оплачивать вход в размере 250 руб. с человека. Эта сумма не включена в стоимость ски-пассов. Билеты зачастую проверяют на верхних станциях канатных дорог, и некоторые посетители узнают о дополнительных платежах уже во время катания. За нарушение предусмотрен штраф до 4 тыс. руб.

Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или МАКС.