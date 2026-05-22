Китайских туристов планируют отправлять к морю Лаптевых

Туристов из Китая планируют возить на побережье моря Лаптевых в Якутии, которая входит в Арктическую зону России. Такая возможность появится после запуска прямого авиасообщения между Якутском и Пекином, сообщили в официальном представительстве МИД РФ в столице региона.

Регулярные рейсы на этом направлении с 27 октября собирается открыть авиакомпания S7 Airlines. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на самолетах Boeing 737-800. Предполагается, гости несколько дней проведут в Якутске, а потом их доставят в северные районы республики за полярным кругом. Обсуждаются различные варианты, включая отдельные чартерные рейсы. Для размещения гостей предлагают использовать мобильные арктические дома с автономными системами энергоснабжения.

По мнению муниципальных властей, туристов может заинтересовать северное сияние, маршруты по арктической тундре, традиционные стоянки оленеводов и мыс Пакса – природная достопримечательность, с которой связаны легенды и предания, известные в Китае.

Путешественники из этой страны и раньше приезжали в Анабарский район – в 2024 году его посетили 6 китайских гостей, а в 2026-м – уже 100. Запуск чартеров может еще больше увеличить этот поток, считают в местной администрации.

