В РЖД рассказали о развитии туристических маршрутов и новых плацкартных вагонах

В этом году "Российские железные дороги" делают особую ставку на развитие клиентских сервисов и разработку новых туристических маршрутов. О том, какие перспективы откроются в ближайшем будущем для пассажиров, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников.

Иван Николаевич, в прошлом году РЖД поставили рекорд по числу перевезенных пассажиров. Ждать ли новых рекордов в 2026-м?

Иван Колесников: В 2025 году мы действительно достигли впечатляющих результатов. Перевезли рекордное за последние 20 лет количество пассажиров - 1,3 млрд человек. Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе всей команды. Но главное для нас сейчас - не только цифры, а продолжение развития отрасли, в том числе благодаря реализации программы "Год пассажира". Основной упор в ней сделан на развитие сервисов и услуг. Отдельный блок посвящен тем, кто путешествует с детьми. В этом году мы делаем первый шаг к новой трансформации пассажирского блока. Планируем в течение года завершить разработку мероприятий на ближайшие два года - и с перспективой на десять лет вперед.

Увидим ли рекордные цифры в этом году? Посмотрим. Мы, по крайней мере, приложим для этого все силы.

Сколько туристов планируете перевезти в 2026 году?

Иван Колесников: Первый туристический поезд мы запустили в 2019 году - это был ставший уже легендарным "Рускеальский экспресс". Сейчас в нашей линейке уже 120 туристских маршрутов. По 78 из них курсируют турпоезда дальнего следования - как выходного дня, так и круизные. Они охватывают 52 субъекта нашей страны. В этом году к проекту подключились еще четыре региона: Пензенская, Рязанская, Оренбургская области и Республика Мордовия. По итогам прошлого года мы перевезли порядка 1,3 миллиона пассажиров - это на 18% больше, чем в 2024-м. В этом году планируем увеличить пассажиропоток наших турпоездов еще на 10-14% - примерно до 1,4 миллиона человек.

Какие новые направления рассматриваете на будущее?

Иван Колесников: К 2030 году рассчитываем увеличить число туристских маршрутов со 120 до 137. Сейчас вместе с администрациями регионов и туристическими операторами мы прорабатываем включение новых городов в маршруты на 2027 год. Среди них - Углич, Челябинск, Ижевск. Планируем также запустить новые маршруты в Астраханской и Тульской областях. График турпоездов на следующий год и первый квартал 2028 года уже утвержден. Путешественников ждут как уже хорошо знакомые круизы, так и новые маршруты, например, "Волжские просторы" с посещением Самары и Астрахани, "Три столицы", который проследует через Казань и Ижевск, "Ржевский рубеж" - через Ржев и Торжок, "Литературный экспресс" - через Щекино, Ясную Поляну и Тулу, а пассажиры "Кинорейса" посетят Тольятти и Самару.

Недавно у пассажиров появилась возможность быстрой посадки по биометрии на поезда до Нижнего Новгорода, Костромы и Иванова. Когда сервис станет доступен на других направлениях? Насколько это ускоряет посадку?

Иван Колесников: С апреля этого года сервис стал доступен для всех пассажиров "Ласточек" на маршрутах Москва - Иваново, Москва - Кострома и Москва - Нижний Новгород (поезд № 723). Пока сервис доступен только на начальных станциях: в Москве, Иванове, Костроме и Нижнем Новгороде. Среднее время прохождения посадки по биометрии в ходе первого этапа составило 35 секунд. Рекорд - 15 секунд. Сейчас идет апробация: мы выявляем возможности для ускорения, анализируем риски, определяем, какие дополнительные меры понадобятся для широкого запуска.

Уже летом сервис станет доступен еще на двух направлениях: Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Как и на стартовом этапе проекта, технология будет применяться на поездах "Ласточка". При этом сохраняется действующий принцип: посадка по биометрии возможна только на начальных станциях отправления этих маршрутов. Если эксперимент пройдет успешно, сервис масштабируют и на другие направления. Пассажир сможет сам выбирать, как ему путешествовать: по биометрии или по документу. Но сейчас важно: на время испытаний для гарантированной посадки нужно иметь при себе удостоверение личности, данные которого использовались при оформлении билета.

Как РЖД готовятся к внедрению плацкартных вагонов нового типа? Когда начнется обновление и на каких направлениях пассажиры увидят их первыми?

Иван Колесников: В новых плацкартных вагонах габарита Т мы делаем ставку на персонализацию пространства. Там будут, например, индивидуальные шторки у спальных мест и регулируемые воздуховоды рядом с каждым местом. Кроме того, в этой модели будет увеличена длина и ширина полок. Сейчас мы вместе с вагоностроителями работаем над конструкторской документацией. Планируем завершить эту работу в следующем году. После этого будет изготовлен опытный образец вагона, который отправится на испытания для получения сертификатов соответствия. Закупка вагонов и ввод их в эксплуатацию возможны только после получения этих сертификатов. В рамках нового долгосрочного договора с Тверским вагоностроительным заводом, который действует до 2030 года, планируется поставка 449 вагонов габарита Т, включая плацкартные. Ожидается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях.

Разрабатываются ли новые льготы для пассажиров? Когда планируете их внедрить?