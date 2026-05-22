Посадку в самолет по биометрии в Пулково запустят к ПМЭФ

Пулково совместно с ВТБ внедрит биометрическую систему регистрации и посадки на рейсы к ПМЭФ-2026. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках партнерского проекта аэропорт обеспечит ускоренное обслуживание пассажиров «Аэрофлота», включая приоритетный проход через основные этапы предполетного контроля.

Путешественники смогут воспользоваться сервисом «Миг», разработанным Центром биометрических технологий. Он позволит проходить регистрацию, даст доступ в зону ожидания внутренних рейсов и на посадку на самолет с использованием биометрической идентификации.

При этом сервис будет работать на рейсах «Аэрофлот шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой. В настоящее время технология проходит тестирование и должна быть полностью введена в эксплуатацию с 1 июня.

Для подключения к услуге пассажирам необходимо заранее подтвердить биометрические данные в отделениях ВТБ. Это позволит пользоваться ускоренными процедурами как в Пулково, так и в Шереметьево.

По оценкам воздушной гавани Северной столицы, к 2028 году биометрическими сервисами в аэропорту смогут воспользоваться около 4 млн пассажиров.