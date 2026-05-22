Раскрыты цены на жилье на популярных курортах России

Стоимость одной ночи проживания в Анапе в 2026 году составила 6,1 тысячи рублей. Такие данные раскрыло издание «Известия» со ссылкой на сервис «Островок».

Аналитики также выяснили, что в Кабардинке жилье обойдется около 6,8 тысячи рублей, в Геленджике — 7,25 тысячи рублей, в Сириусе — 8,2 тысячи рублей, а в Сочи — 6,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы потратить на путешествие по родине в расчете на одного человека до 50 тысяч рублей. А самым популярным регионом для путешествий внутри страны является Краснодарский край.