На горных курортах Северного Кавказа летом откроют около 100 км новых экотроп

В предстоящем летнем сезоне на горных курортах Эльбрус, Мамисон и Ведучи в СКФО планируется открыть порядка 100 километров новых туристских маршрутов. Навигацию на «Национальной Кавказской тропе», объединяющей маршруты, обеспечит цифровой сервис.

О создании новых экотроп сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. «Северный Кавказ последовательно развивает инфраструктуру круглогодичного туризма. Новые туристские маршруты, культурные и спортивные события помогают привлекать туристов, создают спрос на услуги малого бизнеса, гостиничной сферы, общественного питания и транспорта. Такие проекты формируют новые точки экономического роста и повышают инвестиционную привлекательность регионов», — отметил заместитель министра Сергей Назаров.

В ведомстве рассказали, что за навигацию и безопасность гостей на «Национальной Кавказской тропе» - проекте, который в перспективе свяжет регион сетью туристских маршрутов общей протяженностью более 2 000 километров, — будет отвечать цифровой сервис. В мобильном приложении будут доступны оповещения служб безопасности, точки отдыха и питания, а также достопримечательности по маршрутам. Основные функции приложения будут работать в том числе в офлайн-режиме.

О действующих туристских маршрутах

К настоящему моменту в горах Северного Кавказа уже проложено более 250 километров туристских маршрутов. Они обустроены институтом развития Кавказ. РФ при поддержке Минэкономразвития России. 112 километров троп проходят по территории Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии, 110 километров оборудованы от курорта Ведучи до курорта Кезеной-Ам в Чечне, 32,5 километра созданы в районе курорта Мамисон в Северной Осетии.

О событийной программе трех курортов СКФО

«Летний сезон станет для Кавказ. РФ возможностью раскрыть туристический потенциал Приэльбрусья, Мамисона и Ведучи через новые форматы отдыха и культурные проекты. Мы уже начали исследовательскую работу по советскому архитектурному и научному наследию Эльбруса и его окрестностей. Результатом станет выставка, которую представим в Москве, Нальчике и на Эльбрусе. Кроме того, на Мамисоне, а затем и на других курортах, планируем запустить экскурсии по высокогорью в сопровождении ботаников», — рассказал генеральный директор института развития Андрей Юмшанов, его цитирует пресс-служба министерства.

Летнюю фестивальную программу Приэльбрусья откроют соревнования по скалолазанию «Скалы России». Также на курорте пройдут фестивали бега Alpindustria Elbrus Race и Elbrus Wild Trail, состязания за Приз Эльбруса, музыкальные концерты и фестиваль экологического туризма «Чистая гора».

На Мамисоне откроется выставочное пространство, пройдут встречи в рамках «Мастерских медленной жизни», второй арт-фест в Лисри, трекинговые выходные, йога-неделя, горные забеги и походы.

На курорте Ведучи продолжится строительство канатной дороги типа 3S, которая соединит южный и северный склоны. До зимнего сезона планируется натяжка канатов, монтаж электрооборудования и автоматики, развеска кабин и проведение тестов.