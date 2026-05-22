Половина горнолыжных комплексов в России работает с нелегальными объектами

Половина из 400 горнолыжных комплексов в России имеет объекты, возведенные нелегально. Об этом рассказала зампредседателя комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

Выступление состоялось на курорте «Роза Хутор» в рамках отраслевого мероприятия.

«У нас 400 горнолыжных комплексов, половина из них имеет нелегальные вообще объекты, которые в разные периоды каким-то образом там появились, в том числе и в советский период», – пояснила парламентарий.

Депутат также отметила, что легализация таких построек часто вызывает сложности. Власти сталкиваются с противоречиями между разными нормативными актами. Вместе с тем, по словам Натальи Костенко, сохранять нелегальный статус объектов тоже неправильно.

В 2024 году проблему развития горнолыжного туризма в России на круглом столе в Совфеде поднимал зампред комитета по экономической политике Мурат Хапсироков. Тогда сенатор также оперировал цифрой 400 – именно столько горнолыжных комплексов насчитывается в стране. При этом, по его данным, стабильно работают 250 из них.