Отмена виз и новые авиарейсы: власти РФ рассчитывают на рост турпотока из-за рубежа

Россию в 2026 году могут посетить около 7 млн иностранных туристов, что на 20,7% больше по сравнению с показателем последних двух лет, когда в страну прибывали по 5,8 млн человек. Для увеличения турпотока планируется дальнейшее смягчение визового режима с рядом стран и запуск дополнительных авиарейсов. Об этом завил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов на форуме «АмурЭкспо».

По его словам, в первом квартале 2026 года въездной турпоток в Россию уже увеличился на 38%. К 2030 году власти рассчитывают нарастить число иностранных туристов до 16 млн, сообщает «Интерфакс».

Для этого планируют расширять безвизовый режим. В частности, уже вступило в силу соглашение об отмене виз для граждан Саудовской Аравии. Кроме того, ведется работа по упрощению условий въезда для туристов из Индии, Вьетнама, Малайзии, Бахрейна и Кувейта.

Еще одним направлением развития станет расширение авиасообщения. По оценке Минэкономразвития, в ближайшие два года потребуется около 100 дополнительных рейсов в неделю, прежде всего между Россией и Китаем. В числе приоритетных проектов – запуск прямых рейсов из китайских городов в Сочи, Тюмень, Нижний Новгород и Петропавловск-Камчатский.

Особые ожидания власти связывают с запуском трансграничной канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. По мнению ведомства, проект способен существенно увеличить туристический поток и доходы отрасли в приграничном регионе.