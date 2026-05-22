Почему лето 2026 года в Санкт-Петербурге станет уникальным для туристов

Существует ли петербургский стиль? Конечно. Петербургскую архитектуру узнают по особым пространственным решениям и полифонии разных эпох. Работы петербургских модельеров отличает элегантная сдержанность и то, что называется quiet luxury ("тихая роскошь"). Есть петербургская школа балета и петербургская научная школа… Корреспондент "РГ" разбиралась, в чем проявляется петербургский стиль в туризме.

Разводные мосты - одна из самых узнаваемых достопримечательностей Северной столицы. Изначально они выполняли сугубо утилитарную задачу: обеспечивали проход по Неве высоких судов. Со временем это прагматичное инженерное решение превратилось в главный символ белых ночей, сезон которых как раз начинается. Ближе к полуночи набережные в центре заполняют жители и гости города, чтобы увидеть, как в небо поднимаются крылья мостов. А с мая по сентябрь это зрелище сопровождается музыкой: фестиваль "Поющие мосты" объединяет разводку Дворцового моста с классическими произведениями и световым шоу.

Возможность насладиться этой картиной с воды - отдельное удовольствие. С 1 марта 2026 года в соответствии с приказом Минтранса маломерному флоту запрещено передвигаться по участку между Благовещенским и Литейным мостами с 23:00 до 5:00. Но это ограничение не распространяется на большие прогулочные суда.

Городской транспорт в Северной столице становится все более экологичным - и водный не исключение. По улицам Петербурга уже несколько лет курсируют электробусы и автобусы на сжиженном природном газе. Теперь и на его водные артерии выйдут суда с электродвигателями и теплоход экологического класса "Чайка" на сжиженном природном газе. Он будет ходить по маршруту набережная Макарова - Южная дорога - "Лахта Центр".

Последний, кстати, входит в экскурсионную программу национального туристского маршрута "Санкт-Петербург. Новая география". На смотровую площадку "Лахта Центра" можно подняться с экскурсией, узнать множество интересных фактов о строительстве небоскреба, который считается самым северным в мире и самым высоким в России и Европе (462 метра). А еще сделать потрясающие селфи на фоне Петербурга с высоты, до которой не добираются даже птицы. Все легальные - а значит, безопасные - смотровые площадки с их адресами можно найти на официальном городском туристском портале.

На маршруте "Санкт-Петербург. Новая география" вообще много удивительного. Например, добраться от "Лахта Центра" обратно в город можно по Западному скоростному диаметру прямо над акваторией Финского залива. А если поехать вдоль побережья залива в другую сторону и свернуть налево, на дамбу Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, то воображение даже искушенного туриста потрясут вырастающие из воды форты Кронштадта. Каменный оборонительный пояс от нападения с моря начали возводить еще при Петре I, а завершили в XIX веке, но выполнять свою прямую функцию фортам так и не пришлось. В разные годы их использовали как тюрьмы, лаборатории, военные склады, а сегодня в них находятся музеи и выставочные пространства. Уже отреставрированы и доступны для посещения форты Константин, Риф и Шанц, форты Александр I ("Чумной") и Петр I планируют открыть нынешним летом.

Кстати, форт Риф на самом деле не форт: это не отдельное укрепление, а береговая батарея. Сегодня в нем работает музей с экспозицией "Стражи Рифа Кронштадтской косы: от Петра до наших дней". Богатую коллекцию подлинных экспонатов начала XX века частично составляют объекты, обнаруженные прямо на территории форта во время реставрационных работ: фрагменты артиллерийских орудий, стоявших на вооружении батареи, снаряды разных типов, использовавшиеся для береговой обороны, а также детали систем подачи боеприпасов. Но экспозиция не ограничивается военной техникой: она воссоздает и повседневную жизнь гарнизона.

"Особая гордость музея - демонстрация редкого документального фильма о восстании 1921 года "Черные дни Кронштадта". Его сняли буквально через несколько дней после самих событий восстания и его подавления по приказу Льва Троцкого, в нем участвовали те, кто подавлял мятеж, - рассказали в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга. - Различные кадры и отрывки показывали зрителям ранее, но целиком посмотреть его в новейшей истории у зрителей возможностей не было, а форт Риф ее предоставляет".

Добраться до Кронштадта сегодня можно и по воде, в том числе от причала на Дворцовой набережной, и по земле. Недавно, чтобы улучшить транспортное обслуживание парка "Остров фортов", изменили автобусный маршрут № 101 (от станций метро "Беговая" и "Старая Деревня"). Теперь он ходит чаще, раз в 20 минут, и следует через Цитадельскую дорогу. Как пояснили в администрации Санкт-Петербурга, "маршрут № 101 фактически представляет туристическую ценность, так как он пролегает через четыре точки туристического притяжения: парк "Остров фортов", парк "Патриот", Морской Никольский собор, Летнюю пристань, выполняя подвозную функцию при следовании из Санкт-Петербурга, а также обеспечивает перемещение между ними".

Узнать обо всех локациях национального туристского маршрута "Санкт-Петербург. Новая география" и любых других достопримечательностях Северной столицы можно на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru./ "Визит Петербург". Он - часть информационной системы помощи путешественникам, которая включает сеть инфоцентров и мобильную службу "Турпомощь/AskMeSPb" / "Спроси меня".

"В новом сезоне 2026 года мы расширили маршруты работы команды службы "Турпомощь/AskMeSPb" / "Спроси меня", добавив две новые локации: Манежную площадь и площадь Восстания, - рассказала генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина. - Как показывает практика, эти точки пользуются большой популярностью у гостей города. Наша задача - обеспечить как можно большему числу туристов качественную информационную поддержку, чтобы они чувствовали себя комфортно и хотели возвращаться в наш город снова".

Таким образом, петербургский стиль в туризме предстает как явление исключительно многогранное. Он органично сочетает имперское наследие и современность, разнообразие впечатлений, инновации и высокий уровень комфорта. Пожалуй, точнее всего этот синтез можно определить как "петербургская эклектика". Это не хаотичное смешение стилей, а осознанный отбор лучших элементов разных эпох и направлений, из которых рождается новая гармония.

