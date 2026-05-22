В Подмосковье пошли первые грибы. Где их искать?

Как говорил герой фильма "Осенний марафон" датский филолог Билл Хансен: "В Дании грибных лесов нет". А вот в Подмосковье есть - и их много. В этом году благодаря аномально снежной зиме и теплой весне, по мнению микологов, ожидается большой урожай грибов. И действительно, самые первые грибы уже пошли - раньше обычного. Где их искать?

Весенний старт

Грибная пора в Подмосковье стартовала с сезона сморчков. Для тех, кто их никогда не видел, расскажу, что они выглядят как маленькие сморщенные конусы, торчащие из травы. Кто-то может подумать, что это такие прошлогодние яблоки или кто-то с собакой погулял... Но у настоящего грибника глаза от этих конусов загораются. Главное - не ошибиться, это может закончиться отравлением. Все дело в том, что шляпки сморчков, считающихся съедобными, похожи на шляпки строчков, содержащих токсин гиромитрин.

Отличить же их можно, внимательно осмотрев. У съедобных сморчков более темная, прочти коричневая шляпка, напоминающая пчелиные соты, ножка белая стройная и полая внутри. Чаще всего эти грибы растут на открытых полянах в осинниках, дубовых рощах.

Жди благородных

На прошлой неделе прошли дожди и установилась почти летняя температура воздуха. Знатоки говорят: через неделю пойти могут и благородные летние грибы - подберезовики, или, как их еще называют в деревнях, "бабки", и сыроежки. Напомню, что у подберезовика шляпка ровная коричневая, а ножка покрыта буровыми чешуйками. Мякоть гриба белая с характерным грибным ароматом. Сыроежку отличить можно по белоснежной ломкой и хрупкой мякоти и цветной шляпке округлой формы. Растут оба вида грибов в смешанных или лиственных лесах, часто на опушках. "Если обнаружили один гриб, не поленитесь, обойдите территорию, в 15 метрах от найденного гриба легко можно найти схожие, - советует известный миколог Михаил Вишневский. - Но если есть хоть малейшее сомнение в съедобности, гриб лучше не берите. Подождите летнего сезона, когда грибов станет больше и опознать их будет проще". Уже в июне появятся белые, подосиновики, лисички, шампиньоны... В июле к ним добавятся летние опята, грузди, рыжики, маслята...

У каждого грибника есть любимые места. Например, у меня была знакомая, которая собирала грибы исключительно в Бекасово недалеко от учебного полигона, так как другие грибники туда не ходили, а курсантам было не до грибов.

Тем, кто отправляется за грибами впервые, стоит выбрать южное или западное направление, где грибных лесов больше. Так, много грибов растет в районе Серпухова у поселков Починки и Панино. Хорошие грибные места в лесах вокруг Каширы. Если доехать до Луховиц, то летом можно набрать белых грибов. На западе и северо-западе Подмосковья в Одинцовском округе леса урожайные на подосиновики и опята, у города Кубинка, рядом с речкой Трасна. В леса Волоколамского округа приезжают за белыми, подосиновиками. А любителям лисичек стоит отправиться в Дубну и Талдом.

Когда выходить?

Как советуют опытные грибники, выходить на охоту стоит в 6-7 утра. Тот, кто никогда не ходил за грибами и боится выходить в одиночку, может присоединиться к грибному туру. В теплое время года их проводят немало. Например, популярный грибной тур по Московской области устраивает один из туристических клубов. Группу сопровождает инструктор, до леса довозят на машине, в середине пути накрывают горячий обед. Можно поискать и индивидуальные туры. Одним из популярных гидов является Александр Грибнов. Сам себя он называет "грибоголик". "Друзья попросили сводить их за грибами. Так и родилась идея устраивать экскурсии по грибным местам, рассказывать, что съедобно", - говорит Александр. Цены на туры начинаются от 5 тысяч рублей с человека.

Если рискнули идти без проводника, надевайте яркую одежду. Возьмите заряженный телефон. И предупредите знакомых о походе, адресе и времени прибытия. Потерялись? Звоните в службу спасения по единому номеру 112 (звонок бесплатный). Спасатели МЧС советуют при входе в лес запомнить положение солнца, наличие реки.

Кстати

В Подмосковье под охраной Красной книги региона находятся 27 редких видов грибов, сбор которых запрещен. Все остальные виды можно собирать без ограничений, если это не территории заповедников, национальных парков и заказников, где сбор растений и грибов запрещен.