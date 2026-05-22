На каком курорте России море прогрелось сильнее всего

Синоптик сообщила, на каком курорте море прогрелось сильнее всего

Температура воды на российских морских курортах продолжает расти. Сводку дала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Показатели уже приближаются к комфортной отметке, однако на разных побережьях ситуация заметно отличается. По ее словам, теплее всего море сейчас в Ейске — плюс 19 градусов.

Практически не уступают ему Геленджик и Евпатория — 18. Анапа добралась до 17, а Сочи, Алушта и Ялта — до 15–16. На побережье Феодосии вода пока не превышает 13 градусов. 

Синоптики ожидают дальнейшего повышения температур по мере наступления лета.