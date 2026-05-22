На каком курорте России море прогрелось сильнее всего

Температура воды на российских морских курортах продолжает расти. Сводку дала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Показатели уже приближаются к комфортной отметке, однако на разных побережьях ситуация заметно отличается. По ее словам, теплее всего море сейчас в Ейске — плюс 19 градусов.

Практически не уступают ему Геленджик и Евпатория — 18. Анапа добралась до 17, а Сочи, Алушта и Ялта — до 15–16. На побережье Феодосии вода пока не превышает 13 градусов.

Синоптики ожидают дальнейшего повышения температур по мере наступления лета.