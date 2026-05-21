Туристы отсудили компенсацию за овербукинг на рейсе «Уральских авиалиний»

Туристы из Челябинской области не смогли вылететь домой из Санкт-Петербурга из-за овербукинга на рейсе «Уральских авиалиний». Пассажирам отказали в посадке, им пришлось покупать новые билеты за свой счет. По возвращении клиенты компании отправились в суд.

© tourdom.ru

Согласно материалам дела, осенью прошлого года истцы посещали Санкт-Петербург. Обратный вылет был запланирован на 3 ноября, стоимость билетов в Екатеринбург составила почти 17 тыс. руб. на двоих.

Туристы прибыли в аэропорт заранее, однако в самолет их не пропустили из-за отсутствия мест на борту. Пассажирам пришлось приобрести билеты на рейс другой авиакомпании. Разница в стоимости составила около 14 тыс. руб.

По словам путешественников, представители перевозчика не предложили гостиницу или питание на период 9-часового ожидания альтернативного перелета. Также они переплатили за стоянку автомобиля в Кольцово из-за позднего прибытия. Претензии, направленные авиакомпании, остались без ответа.

Истцы просили взыскать убытки, компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. и штраф за неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке.

Судья пришел к выводу, что перелет пассажиров сорвался именно по вине «Уральских авиалиний», тем более, что доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы ответчик не представил.

В итоге суд постановил взыскать в пользу обоих истцов 13 686 руб. убытков, 20 тыс. руб. компенсации морального вреда и 16 843 руб. штрафа. В остальной части требований было отказано. Решение не вступило в законную силу.