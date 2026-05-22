Ночь в монастырской тюрьме и «мясной лавке»: как живут гости необычных гостиниц

В старой части Череповца, на пересечении улиц Социалистической и Ленина, начал работу необычный гостиничный проект — бутик-отель «На Крестовской». Название отсылает к дореволюционному имени нынешней улицы Ленина, которая раньше называлась Крестовской. Само здание было построено в 1892 году, и в XIX веке здесь размещалась мясная лавка.

© runews24.ru

Восемнадцать номеров отеля посвящены значимым событиям, известным личностям и архитектурным объектам Череповца. Как рассказала владелица гостиницы Лариса Зленко, она провела много времени в архивах, чтобы восстановить историю дома и города. Среди тематических номеров — посвященные художнику Верещагину, государственному деятелю Милютину, усадьбе Гальских, Камерному театру, Мариинской гимназии, вологодскому кружеву и даже городским мостам.

Несмотря на историческую концепцию, отель оснащен по современным стандартам: электронные замки, качественное наполнение номеров. В гостинице представлены различные категории — от стандартных до двухуровневых номеров и апартаментов с собственной кухней. При отеле работает собственная кофейня-пекарня. Проект ориентирован как на туристов, так и на деловых гостей города.

Как отметил глава Череповца Андрей Накрошаев, в развитие гостиничного комплекса были вложены значительные инвестиции. По его словам, гостиничное строительство в городе активно развивается при поддержке властей, и в ближайшие два года планируется открыть еще шесть гостиниц более чем на 150 номеров. Все они будут иметь разную тематическую направленность, чтобы привлекать в Череповец потенциальных туристов.

Череповецкий проект «На Крестовской» вписывается в общероссийский тренд: путешественники все чаще выбирают не просто место для ночлега, а возможность прикоснуться к истории. По данным туроператоров, в весенне-летний сезон количество бронирований исторических отелей выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Такой формат востребован у самых разных категорий гостей — от возрастных туристов, ищущих ностальгию, до молодежи, которая ценит «вкусный» визуальный контент.

Пожалуй, самый необычный исторический отель не только в регионе, но и во всей России находится всего в двух часах езды от Череповца — в городе Кириллове. В 2024 году после десяти лет реставрационных работ в крепостной стене Кирилло-Белозерского монастыря открылась аутентичная гостиница «Государева крепость».

Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году, — это крупнейший православный монастырь Европы и одна из самых мощных крепостей Русского Севера . Именно здесь, в прясле крепостной стены XVII века между Белозерской и Косой башнями, и расположилась гостиница.

История этих стен удивительна. Изначально помещения нижнего уровня строились как «гостиные кельи» для приема посетителей обители. Однако уже в первой четверти XVII века здесь организовали тюрьму, где содержали в основном раскольников и политических ссыльных. Планировка каждого помещения напоминает русскую избу: вход ведет в просторные сени, а оттуда — в две квадратные жилые комнаты с крестовыми сводами.

Сегодня в распоряжении гостей — 16 номеров. Шесть просторных номеров расположены на первом ярусе, еще десять номеров эконом-класса со всеми удобствами — на втором ярусе крепостной стены. Помещения второго яруса выходят на галерею с захватывающим видом на центральную часть монастырского ансамбля и Сиверское озеро.

Уникальность этого отеля заключается не только в его расположении внутри действующего памятника архитектуры XV–XVII веков. После 18:00, когда заканчиваются экскурсии и территорию покидают посетители, гости «Государевой крепости» остаются в полном одиночестве. Им разрешено свободно перемещаться по всему монастырю. Представьте: древние стены, ночная тишина, звезды над куполами — и никого вокруг, кроме вас.

Десять лет ушло на то, чтобы превратить аварийные, осыпающиеся стены XVII века в современную гостиницу. Впервые за три столетия провели усиление фундаментов, восстановили кровлю по старинным образцам, воссоздали наличники окон с керамическими валиками и «дыньками».

В конце 2025 года в Тарусе открылся бутик-отель, разместившийся в купеческом здании конца XIX века, где раньше находилась библиотека. Всего десять номеров, и каждый посвящен знаменитому жителю или дачнику Тарусы — среди них Марина Цветаева, Белла Ахмадулина и Константин Паустовский. В интерьерах сохранили фрагменты раскрытой кирпичной кладки, арочные проемы, антикварную мебель и отреставрированную дореволюционную печь. В гостиной собрана большая библиотека, а стены украшают портреты деятелей культуры кисти художника Николая Ватагина.

В Вологде, всего в нескольких километрах от Череповца, также есть свой исторический гостиничный проект. Отель расположился в здании 1915 года, построенном мещанином Красильниковым для сдачи квартир внаем. Удивительным образом здесь сохранились четыре русские печи в кухнях и восемь печей-голландок в комнатах — печей в отеле больше, чем номеров.