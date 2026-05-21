В Калининград стало труднее уехать на поезде

Тема доступности билетов в поезда летом, поднятая TourDom.ru накануне, живо откликнулась у читателей. Как оказалось, сложности с покупкой есть не только на южном направлении.

«С билетами в Калининград та же история. Покупать подходящие места на даты высокого спроса и здесь туристам приходится с утра за 90 дней до отправления», – написали в редакцию туристы.

Судя по данным системы бронирования, высокий спрос действительно есть. Причем, в западный эксклав России ходит гораздо меньшее число поездов – из Москвы тут лишь два в сутки. Сложнее всего найти места в купе – они выкупаются практически подчистую. В составах с отправлением на 18 августа, продажи в которые открыли сегодня, осталось лишь 17 мест. В некоторые другие даты – меньше 10. А вот устроиться в плацкарте проблем нет. К концу дня в одном из составов 102 места, в другом 171 – нижние не в дефиците. А вот те, что днем ранее уже разобраны – осталось лишь пара десятков верхних полок в отсеках и на боковушках.

Впрочем, пик продаж на этом направлении уже пройден. В самый высокий сезон, когда Балтика наиболее приятна для купальщиков, билеты в поездах выкуплены подчистую. Начиная со второй половины июля и до десятых чисел августа система бронирования чаще всего выдает только доступные места в купе для инвалидов.

При этом на направлении Санкт-Петербург – Калининград такой тотальной проблемы отсутствия билетов в этот период нет. Здесь ходит один состав, но туристы, похоже, предпочитают путешествовать между городами по воздуху.

