Приоритет для «своих»: «Аэрофлот» наращивает авиамост в Калининград

Группа «Аэрофлот» расширяет программу полётов между Москвой и Калининградом в преддверии летнего сезона. Перевозчик вводит дополнительный ежедневный рейс по «плоскому» тарифу с приоритетной продажей билетов жителям региона, что призвано решить проблему транспортной доступности полуэксклава в условиях традиционного летнего ажиотажа.

© runews24.ru

С 1 июня «Аэрофлот» запускает дополнительный ежедневный рейс SU1032/1033 по маршруту Москва — Калининград — Москва на самолётах Airbus A321. В пиковые летние месяцы — июль и август — к нему добавится ещё одна пара рейсов, SU1012/1013, так что общее количество дополнительных бортов в сутки достигнет двух.Билеты на эти рейсы будут продаваться по «плоскому» тарифу — это фиксированная стоимость, не зависящая от даты покупки. Цена билета в экономклассе составляет 7,9 тыс. рублей в одну сторону и 13 тыс. рублей туда и обратно. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 831 тыс. пассажиров на калининградском направлении. «Плоские» тарифы включают одно место багажа и доступны любому пассажиру, однако в данном случае для жителей региона предусмотрен приоритетный порядок покупки.

Приоритетная схема продаж

Ключевая особенность нововведения — правило «семи дней». Жители Калининградской области и студенты очной формы обучения местных вузов смогут оформлять билеты по «плоскому» тарифу на дополнительный рейс не менее чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до отправления оставшиеся нереализованные места поступят в открытую продажу для всех желающих. Оформить билеты можно в специальном разделе на сайте «Аэрофлота», в офисах продаж или у уполномоченных агентов.

Губернатор Алексей Беспрозванных назвал приоритетный механизм критически важным для региона: «Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам».

Авиадорога для эксклава

Расширение полётной программы «Аэрофлота» происходит на фоне хронических проблем с транспортной доступностью Калининградской области. Полуэксклав, отделённый от остальной России территориями Литвы и Польши, критически зависит от авиасообщения, особенно в летний сезон, когда пассажиропоток традиционно резко возрастает.

Летом 2025 года «Аэрофлот» перевёз на калининградском направлении 1 млн 78 тыс. пассажиров — на 7% больше, чем годом ранее. Маршрут Москва — Калининград вошёл в топ-3 по пассажиропотоку внутри страны. При этом пассажиры неоднократно жаловались на недоступность субсидированных билетов — в апреле 2025 года льготные места на весну и лето раскупили всего за четыре дня.

Дискуссия о тарифах

Эксперты видят в расширении «плоских» тарифов лишь частичное решение проблемы. Глава объединения защиты прав пассажиров Илья Зотов призвал распространить механизм «плоского» тарифа на всех авиаперевозчиков, работающих в Калининград: «Спрос на полёты резко вырос, и вместе с ним пошли вверх цены. Плоский тариф есть только у "Аэрофлота". Можно фиксировать слот мест для жителей региона на каждом рейсе, но плоский формат должен работать в отношении всех компаний».

Сравнили по кошельку: почему Турция с подорожавшим перелётом всё равно бьёт Сочи по доступности.

Напомним. что за поездку не в ту страну с шенгеном можно лишиться визы навсегда.