Россиянам назвали безопасные пляжи Анапы

Восемь галечных пляжей Анапы исключили из зоны риска. Безопасные для туристов локации на побережье Черного моря назвал россиянам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова передает NEWS.ru.

«В Анапе в рамках решения правительственной комиссии исключили восемь галечных пляжей из опасной зоны — от села Большой Утриш до Высокого берега. По информации Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам», — уточнил глава российского региона.

Кондратьев добавил, что все курортные города Краснодарского края активно готовятся к лету: обновляют схемы размещения объектов на пляжах и обучают спасателей. В регионе продолжают восстанавливать и песчаные пляжи — на них завезли дополнительный слой песка толщиной около 50 сантиметров.

Ранее эксперт сравнил ущерб от разлива нефти в Туапсе и Анапе. По словам специалиста, пляжи первого города пострадали меньше, чем второго.