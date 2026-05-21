Отельеры предлагают скидки до 50% на «все включено» на курортах Кубани

До 27 мая действует акция на бронирование номеров в отелях Черноморского побережья по системе «все включено». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что дисконт фиксированный и в некоторых случаях достигает 50 процентов. Такие меры направлены на увеличение загрузки курортов в первый месяц лета.

По условиям предложения, семья из двух взрослых и одного ребенка может провести неделю в Анапе за 26 800 рублей. В Сочи аналогичный тур обойдется от 57 300 рублей, в Крыму — от 41 400 рублей, а в Геленджике — от 41 902 рублей. Во всех случаях заезд запланирован на 1 июня, питание и услуги включены в стоимость.