«Азимут» запускает регулярные рейсы между Краснодаром и Ижевском

Авиакомпания «Азимут» с 2 июня запускает регулярные рейсы между Краснодаром и Ижевском. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает официальный сайт перевозчика.

Согласно расписанию, рейс из Краснодара будет отправляться по вторникам и пятницам в 17:40 с прибытием в Ижевск в 22:30. Обратные вылеты из столицы Удмуртии запланированы на среды и субботы в 08:30, посадка в Краснодаре – в 11:20. Время указано местное для каждого аэропорта.

Минимальная стоимость билета в одну сторону – почти 5 тыс. руб.

Ранее «Азимут» открыл прямое авиасообщение между Ижевском и Минеральными Водами. По этому маршруту рейсы также выполняются дважды в неделю.

Новый маршрут стал частью расширения весенне-летней программы полетов аэропорта Краснодара. В сезоне 2026 года в расписании воздушной гавани запланированы рейсы 23 авиакомпаний по 26 направлениям, включая внутренние и международные маршруты. Это связано с ростом спроса на авиаперевозки, а также увеличением туристических и деловых поездок между регионами.