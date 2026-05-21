«Аэрофлот» добавит рейсов между Москвой и Калининградом

«Аэрофлот» расширяет полетную программу между Москвой и Калининградом: с 1 июня перевозчик запускает дополнительный ежедневный рейс с билетами по «плоскому» тарифу. С 1 июля по 31 августа на линии будут выполняться уже два дополнительных вылета в сутки с такой же ценовой политикой.

О планах авиакомпании сообщил гендиректор Сергей Александровский по итогам встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Новый рейс SU1032/1033 будет выполняться ежедневно с 1 июня по 30 сентября на самолетах Airbus A321. В пиковые месяцы лета к нему добавится еще одна пара – SU1012/1013.

По словам главы авиакомпании, расширение программы ориентировано прежде всего на жителей региона. Для них, а также для студентов калининградских вузов очной формы, предусмотрен приоритетный доступ к билетам по фиксированному тарифу: оформить их можно более чем за неделю до вылета. Нереализованные места за семь дней до отправления поступят в открытую продажу.

Власти региона поддержали инициативу, подчеркнув, что увеличение числа рейсов и квот по фиксированным тарифам позволит жителям планировать поездки даже в период повышенного спроса.

Оформить билеты по «плоскому» тарифу можно через специальный раздел на сайте авиакомпании, в офисах продаж или у агентов. Пассажирам потребуется паспорт гражданина РФ, а студентам справка, подтверждающая обучение на очной форме.

Программа «плоских» тарифов действует как дополнение к государственным субсидиям и предусматривает фиксированную стоимость перелета: 7 900 руб. в одну сторону и 13 тыс. руб. за перелет туда-обратно. По данным перевозчика, в 2025 году этой возможностью на маршруте Москва – Калининград воспользовались более 831 тыс. пассажиров.