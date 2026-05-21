Краснодарский край отменяет туристический налог для здравниц

Краснодарский край полностью освободит все региональные санатории, здравницы и детские лагеря от уплаты туристического налога до конца 2026 года. Решение о введении новой меры поддержки озвучили на координационном совещании в Геленджике с участием губернатора Вениамина Кондратьева и руководства краевого управления ФСБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти рассчитывают, что такой шаг поможет сохранить экономическую устойчивость социально значимых объектов и сделает отдых доступнее для большего числа граждан в непростой для индустрии период. Проработать четкий правовой механизм профильному ведомству поручено в течение месяца. Представители туристического бизнеса уже назвали эту инициативу стратегически важным признанием приоритетов отрасли.

Региональная налоговая амнистия совпала с жесткой критикой самого туристического налога в Государственной думе. Как заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, администрирование этого механизма оказалось чересчур затратным. Расходы муниципалитетов на управление процессами сбора и контроля превысили реальный объем привлеченных в бюджеты средств, из-за чего ряд российских городов уже начал добровольно отказываться от этой практики.

Напомним, что отмену курортного сбора продлили в Анапе до июля.