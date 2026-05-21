Роскачество: главным хитом лета в туризме станет Кавказское побережье Каспия

Эксперты Центра компетенций в сфере туризма Роскачества проанализировали тренды и цены на внутреннем рынке к высокому туристическому сезону и назвали выгодные направления с хорошим сервисом. Специалисты отметили смену парадигмы: туристы устали от переполненных пляжей и очередей. По их словам, главный тренд 2026 года - осознанный выбор в пользу спокойного, безопасного и доступного отдыха.

Как сообщает RT.Ru, в Роскачестве выделили четыре ключевых региона, которые станут открытиями этого лета. Хитом года названо Кавказское побережье Каспийского моря. Махачкала, Каспийск и Избербаш превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене. Там теплое море сочетается с горным трекингом и древними аулами. Пока инфраструктура не перегружена, цены на проживание и питание значительно ниже черноморских.

Для желающих совместить отдых с оздоровлением эксперты посоветовали Кавказские Минеральные Воды - Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск сохраняют статус главных здравниц страны. Любителям эстетики и истории подойдет Калининградская область: Светлогорск и Зеленоградск с европейским сервисом и атмосферой старой Европы. Цены на туры стартуют от 74 тысяч рублей на двоих.

Менее всего подорожание коснулось активно развивающихся регионов Центральной России, Карелии и Русского Севера, в особенности Ярославской, Тверской и Вологодской областей. Там путешественников ждут не только доступные цены, но и реально высокий уровень сервиса, подчеркнули в Роскачестве.