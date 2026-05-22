Легенды Кубани стали путеводителем для туристов

Территория Краснодарского края буквально окутана легендами. И хотя многие основаны на исторических событиях, практически все они настолько наполнены мистикой, что иногда трудно понять, где здесь вымысел, а где быль. Впрочем, как считает краевед и журналист Владимир Плешаков, особого значения это не имеет. Главное, считает он, чтобы увиденное и услышанное будоражило воображение гостей.

Отправившись однажды в путешествие по кубанским просторам, исследователь не только записал услышанные на привалах истории, но и издал их в двухтомном сборнике "Легенды Кубани". В книге - свыше 50 таких легенд, часть из которых уже стали путеводителем для туристов.

Дорога к волшебству

В Турции есть огромные грибы, созданные из обычных скал. Но пока мало кто знает, что такие же грибы есть и на Кубани. Они находятся в предгорье, сразу за поселком Новым, расположенным недалеко от столицы Кубани на федеральной трассе Краснодар - Новороссийск в Абинском районе. Здесь их три, причем все волшебные. Один - еще только появляется из склона хребта, другой - огромный, метра три-четыре в высоту, высится в небо кривой шляпкой. А третий - как на картинке, так и просится в корзину!

По легенде, тот, кто их найдет, должен прикоснуться к самому большому грибу, присесть на упавшем дереве, около самого маленького, и крепко обнять руками третий - толстоногий, с красивой шляпой гриб. И тогда сбудутся самые сокровенные желания.

Рассказывают, в этих краях жил когда-то царь грибов по имени Хабль, по велению которого из земли вырастали стайки лисичек и сыроежек, маслят и груздей. Но однажды нашла к ним дорогу девушка из соседнего селения и собрала в свою корзинку все грибы. Рассердился Хабль и решил извести красавицу. Из камня он вырастил волшебные грибы, исполняющие любое желание. Узнали о них люди, стали искать к ним дорогу, но никто ее не нашел.

Отправилась на поиски этого чуда и красавица. Хабль пытался поймать ее в ловушку, но ничего у него не вышло. Преодолев все препятствия, девушка нашла заветную тропинку, которая привела ее к каменным грибам. Там она загадала желание, чтобы больше никто не мешал людям бродить по полянам в лесу и радоваться жизни, собирать грибы и полезные травы. Так и вышло. А царь грибов превратился в ручей, показывающий дорогу к каменным грибам. Местные жители и любопытные гости, которые уже побывали здесь, на полном серьезе утверждают: они точно до сих пор сохранили свои волшебные свойства. Вот только загадывать желание, по преданию, нужно обязательно на рассвете. И тогда оно обязательно сбудется. Желающие могут проверить это на себе...

О дольменах и карликах-знахарях

Одна из тайн кубанской земли связана с происхождением оставшихся с древних времен дольменов. В окрестностях станицы Эриванской сохранился целый город загадочных каменных домиков. Здесь их - 49. Но лишь один невредим, остальные, увы, разрушены.

По легенде, в этих местах когда-то жили гиганты-богатыри и карлики-знахари. Карлики были волшебниками, и потому повелевали гигантами, которые по их приказу строили дома-дольмены, а те наделяли их волшебными свойствами. "Малышей" было 49, и каждый обладал особым даром. Один мог сделать остановившегося на ночлег путника счастливым, другой - богатым, третий - умелым, четвертый - знаменитым, пятый - умным... Но был среди них один, способный принести несчастье. Никто из 49 карликов не знал, обладателем какого дара он станет наутро.

Они не хотели зла незнакомцам. Поэтому решили, если дольмен приносит беду, его надо разрушить. Так и делали, пока целым не остался единственный домик. Вышел из него утром карлик и рассказал ставшим бездомными сородичам то, о чем поведал ему ночью волшебный дольмен: не стоит рушить каменные стены, так как дар зависит от самих путников. Приходят с добром - и дольмен возвращает его людям.

Много веков прошло с тех пор. Но сохранившийся в лесу город дольменов продолжает манить путешественников. Говорят, те, кто приходит сюда с добром, получают заряд бодрости даже от разрушенных исполинов.

Колдовское озеро

О чудодейственных свойствах знаменитого озера Абрау-Дюрсо под Новороссийском люди знали с древности. Мол, в его воды когда-то окуналась сама Афродита, чтобы вернуть себе молодость и красоту. В те времена от дурных глаз его охраняли голубоглазые красавицы-амазонки. Это были не просто воительницы, а настоящие жрицы. Приходящих с добром провожали с завязанными глазами к заветному берегу, чтобы здоровья да красоты подарить. А тех, кто шел с дурными помыслами, сбивали с пути и уводили подальше от заветного озера.

Воды озера Абрау-Дюрсо делают женщин прекрасными и желанными // Фото РГ

Но однажды завладеть им задумал вождь соседнего племени. Прикинувшись немощным слепцом, он обманул амазонок, которые пожалели его и, чтобы вылечить от недуга, сами привели к озеру. А следом по знакомой вождю тропинке ринулось его войско. Поняли жрицы, что их коварно провели, и обратились за помощью к богам. Те обрушили на горы ливни, уничтожили войско и замутили волшебные воды озера.

Но спустя века и тысячелетия оно вернуло свой облик, став снова похожим на драгоценный изумруд в оправе зеленых гор.

Знатоки утверждают, что где-то в глубине бьет родник, дающий водам Абрау-Дюрсо исцеляющие свойства. Старикам они возвращают молодость, мужчинам прибавляют сил, а женщин делают прекрасными и желанными. Туристы в это верят и стремятся попасть на озеро летом, чтобы окунуться в его воды.

Окаменевший парус

Всех, кто бывал на Черноморском побережье возле хутора Джанхот, что неподалеку от Геленджика, завораживал вид необычной каменной скалы "Парус", возвышающейся прямо из пенных волн. Рассказывают, и здесь на берегу жили амазонки во главе с красавицей Джанхот, надежно охранявшие свои жилища от набегов чужеземцев. Но однажды на них напала банда пиратов. Разбойники были уверены: они смогут покорить русоволосых девушек и завладеть их богатствами. Но храбрые амазонки дали отпор, вступив в открытый бой.

По легенде, скала у берега моря появилась на месте гибели корабля пиратов // Фото: РГ

Когда на поле боя полегло треть чужестранцев, оставшиеся в живых попытались сбежать на своем корабле. Но едва успели поднять парус, как в него попал огромный камень, выпущенный амазонками из катапульты. В результате вся команда пиратов вместе с кораблем сгинула в море, оставив торчать над волнами скалу, напоминающую пробитый парус.