Россияне стали чаще уезжать из города для отдыха

Россияне все чаще меняют шумный город на тишину и спокойствие и вместо насыщенных поездок выбирают короткие выезды за город, чтобы просто восстановиться. О новом тренде «Газете.Ru» рассказала основатель сервиса аренды загородных домов в Подмосковье Domingo Dacha Нина Доминго.

«Сегодня запрос на тишину особенно острый. Постоянные уведомления, новости, работа без четких границ заставляют человека всегда быть «включенным». В таких условиях эмоциональная и информационная усталость только нарастает», — рассказала эксперт.

Она добавила, что именно поэтому все более востребованными становятся короткие поездки за город и уединенный отдых в домах недалеко от Москвы.

«Не обязательно брать длинный отпуск, иногда двух дней в тишине достаточно, чтобы голова начала «перезагружаться». Гости сознательно выбирают формат «без программы», чтобы погулять по лесу, посидеть вечером у костра, сходить в баню, выспаться, спокойно позавтракать, посмотреть на воду или просто побыть в покое», — отметила Доминго.

По мнению специалиста, многие гости приезжают с запросом «ничего не делать».

«И если раньше людям казалось, что отдых обязательно должен быть максимально активным и продуктивным, то сейчас возможность ничего не планировать становится отдельной ценностью», — поделилась основательница сервиса аренды.

Она заявила, что гости чаще выбирают уютные дома в аренду недалеко от Москвы, где можно по-настоящему расслабиться: сходить в баню с купелью, провести вечер у воды или просто побыть в тишине среди природы.