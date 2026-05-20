Турист поселился в глэмпинге и стал богаче на 1,5 миллиона рублей

Владельцу глэмпинга в Перми пришлось заплатить 1,6 млн руб. за то, что на машину гостя рухнуло дерево. Молодая пара забронировала у предпринимателя домик в сосновом бору, а автомобиль оставила на платной парковке. Во время грозы ураганный ветер обломил большую ветку сосны и отбросил ее на машину. Туристы потребовали у хозяина базы компенсации, но он возмещать ущерб отказался.

Пришлось разбираться в суде. Ответчик вину не признавал, заявляя, что на официальном сайте глэмпинга есть предупреждение, что администрация не отвечает за автомобили гостей. Плюс ко всему, дерево росло за территорией базы, на землях лесного фонда.

Однако суд сослался на то, что предприниматель указывал парковку в перечне своих платных услуг. И обязал возместить гостю ущерб, причиненный его машине, вернуть деньги за неиспользованную услугу проживания в глэмпинге, выплатить штраф за нарушение Закона о защите прав потребителей, а также компенсировать моральный вред, расходы по оплате независимой экспертизы и госпошлины. Так и получилось 1,6 млн. руб.

Поскольку владелец глэмпинга добровольно выполнять этот вердикт не хотел, всю сумму взыскали принудительно, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Это не единственный случай, когда отельерам пришлось отвечать за причинение ущерба имуществу постояльца. Аналогичная история произошла в Республике Алтай: там на припаркованный на территории гостиницы Toyota Land Cruiser тоже упало дерево.

Владелица машины обвинила администрацию в ненадлежащем содержании отеля и в том, что за состоянием зеленых насаждений не следили. Ответчик настаивал, что обнаружить аварийность дерева до его падения было невозможно. Суд первой инстанции с ним согласился. Однако при рассмотрении апелляции пришли к выводу: поставить автомобиль на стоянку при вселении равнозначно внесению вещи в гостиницу. Поэтому отель обязан ее сохранить в целости, но не проявил необходимой степени заботливости и осмотрительности. Против владельца отеля сыграло и то, что он не обследовал имеющиеся на его территории деревья и не предупредил истца об опасности для ее имущества. В итоге его обязали выплатить постоялице почти 1,8 млн руб.

В обоих случаях суды ссылались на ст. 210 ГК РФ, согласно которой собственники зданий, земельных участков или управляющие компании обязаны содержать свое имущество (включая зеленые насаждения, парковки, номера и общественную территорию) в безопасном состоянии, исключающем риск причинения вреда третьим лицам.