В Минтрансе рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах

В Минтрансе России рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах — например, теперь запрещено эти устройства заряжать на борту. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале транспортного ведомства.

Теперь будет разрешено провозить аккумуляторы до 100 ватт от 100 до 160 — при согласовании с авиакомпанией. А аккумуляторы емкостью свыше 160 ватт брать с собой теперь запрещено.

«Без подтверждения емкости устройство могут не допустить к перевозке», — говорится в сообщении.

В последнем случае вещь можно передать провожающим или оставить в камере хранения аэропорта.

На борту теперь нельзя заряжать пауэрбанк, а также подключать к нему другие устройства. Также его будет нужно держать выключенным на протяжении всего полета.

«Авиакомпания может попросить разместить пауэрбанк под впереди стоящим пассажирским креслом и в кармане сидения перед вами», — сказано в публикации.

Ранее в России предложили запретить пауэрбанки на борту самолетов. В направленном в Минтранс документе было указано, что авиавласти должны обратить внимание на ситуацию с устройствами, поскольку инциденты с ними повторяются часто.