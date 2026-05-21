Шутка о «бесплатном» сувенире грозит доверчивой туристке крупными неприятностями

Поездка в Дагестан обернулась для туристки из Кисловодска неожиданной встречей с полицией после того, как она поверила шутке о «бесплатном» антиквариате и увезла с собой чужое имущество стоимостью 25 тыс. руб.

История произошла в Гергебильском районе. Местный житель обратился в полицию и рассказал, что у него пропал старинный подстаканник, стоявший на столе среди предметов местной культуры возле АГЗС в селе Гергебиль.

Подозреваемую нашли быстро – ею оказалась 46-летняя жительница Кисловодска, приехавшая в Дагестан вместе с подругой как туристка. В отделе полиции женщина не стала отрицать случившееся и объяснила, что никакого злого умысла у нее не было.

По ее словам, во время остановки на заправке она заметила необычный серебристый подстаканник и решила узнать его стоимость. Рядом работали мужчины, копавшие траншею. Именно у них туристка и поинтересовалась ценой. В ответ, как утверждает женщина, ей с улыбкой сказали, что «сегодня всё бесплатно».

Гостья республики не поняла, что это юмор, восприняв слова незнакомых людей буквально. Не уточняя, кому принадлежит вещь, она просто забрала подстаканник и уехала.

Вскоре ее разыскала полиция и доставила в отдел для разбирательств. Антикварный предмет изъяли сотрудники правопорядка и вернули владельцу. Теперь по этой почти анекдотичной истории проводится проверка.