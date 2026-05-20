Как повлияют на туризм новые правила банковского контроля

Ужесточение контроля за банковскими переводами, о котором в среду сообщили СМИ, может косвенно затронуть и туристический рынок. Речь идет о новых механизмах мониторинга операций физлиц: более тесной привязке счетов к ИНН, анализе нетипичных переводов и усиленном внимании банков к крупным транзакциям.

Как пояснил агентству «Прайм» юрист Георгий Гмыря, изменения связаны прежде всего с борьбой с дропперами и нелегальным оборотом средств.

«Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание будет уделяться счетам, где годовой оборот превышает 2,4 млн руб. (лимит по доходам для самозанятых. – Ред.), – такие клиенты сразу попадают под пристальное наблюдение», – отметил эксперт.

По его словам, система также позволит выявлять подозрительную активность на ранних этапах – например, большое количество регулярных мелких транзакций может стать поводом для проверки происхождения средств.

Бухгалтер-эксперт Юлия Зубарева считает, что говорить о «жестком ужесточении» пока не стоит: для законопослушных граждан фактически ничего не изменится, кроме необходимости один раз сообщить банку ИНН. Эксперт отмечает, что государство последовательно движется к «обелению» экономики: банки уже передают налоговой данные о безналичных платежах, а автоматизированные системы контроля анализируют операции на предмет скрытой предпринимательской деятельности и неучтенных доходов.

Что касается туристического рынка, то, как отметил основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, серьезных изменений он может и не почувствовать:

«Контроль уже настолько усилен, что очередной этап особо ничего не изменит. Сейчас банки блокируют операции, а иногда и карты при малейшем подозрении».

Тем не менее эксперты отмечают: дополнительное внимание могут привлекать крупные платежи за дорогие зарубежные поездки, особенно если деньги переводятся частями, через несколько банков или на счета физических лиц. В подобных ситуациях иногда запрашивают подтверждение назначения перевода, договоры или документы о происхождении средств.

На этом фоне рынок не исключает постепенного роста интереса к наличным расчетам. По словам представителей турагентств, часть клиентов уже предпочитает оплачивать поездки в офисе наличными, чтобы избежать возможных проблем с переводами или задержек подтверждения оплаты. Кроме того, как отмечает Юлия Зубарева, в кэш частично «нырнули» предприниматели и участники серого рынка, которым становится сложнее работать в условиях усиления налогового и банковского контроля.

Впрочем, массового возврата к наличности представители отрасли не ожидают. Крупные туроператоры и сетевые агентства работают через официальные расчетные счета и эквайринг, а такие платежи вызывают у банков значительно меньше вопросов.

