Россияне стали чаще бронировать летний отдых в Подмосковье и на Алтае

Спрос россиян на бронирование отелей в Московской области на предстоящее лето увеличился на 26%, в Ярославской области - на 14%, на Алтае и в Приморском крае - на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования "Отелло" (ТАСС ознакомился с текстом документа).

"Заметно вырос интерес к Приморскому краю, который сейчас входит в топ-5. Из десятки лидеров заметнее всего выросла доля бронирований в Московской области (в среднем на 26%), Приморском крае (+13%) и в Республике Алтай (+13%). Из топ-20 также заметен рост интереса к Ярославской и Владимирской областям, где доля бронирований выросла на 14% и 12%, соответственно", - рассказали в компании.

По данным сервиса, список популярных направлений для путешествий летом 2026 года традиционно возглавляют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. В этом году лидирует Краснодарский край, на который сейчас приходится 17% от всех бронирований на этот период. В частности, Сириус и Сочи, включая микрорайон Адлер и село Эстосадок. Также в десятку лидеров входят Калининградская область, Приморский край, Республика Татарстан, Республика Алтай, Московская, Нижегородская и Ростовская области.

"В прошлом году планы россиян на летние путешествия выглядели немного иначе - первое место занимал Санкт-Петербург. Также в топ-10 входили Ставропольский край и Республика Дагестан, которые сейчас сместились в топ-15. <…> Важно отметить, что по итогам летнего сезона топ направлений может измениться, так как лето - самое популярное время для спонтанных путешествий", - пояснили эксперты.

Согласно исследованию, средняя продолжительность бронирования проживания по топ-10 направлениям составляет три ночи. Дольше всего планируют останавливаться в Краснодарском крае - в среднем на пять ночей, а также в Санкт-Петербурге и Калининградской области - на четыре ночи. Среди десятка популярных направлений дешевле всего сейчас можно забронировать проживание в Ростовской области, Москве и Приморском крае, где средний чек за одну ночь не превышает 8 тыс. руб.

Исследование подготовлено в мае 2026 года на основе обезличенных данных о бронированиях на период с 1 июня по 31 августа 2026 года.