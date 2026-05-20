Бронирование курортов Краснодарского края на летний сезон достигло почти 50%

Глубина бронирования отдыха на курортах Краснодарского края достигает 2-3 месяцев, на побережье Черного моря гостиницы и отели уже забронированы почти на 50%. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Глубина бронирования по побережью достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано в среднем на 31%, Черноморское - на 48%. Спрос сохраняется, но он стал осторожнее. Туристы откладывают момент принятия решения и будут выбирать курорт уже перед самим отпуском - исходя из ситуации , - сообщил Руппель по итогам координационного совещания по предстоящему летнему курортному сезону.

Он уточнил, что с начала 2026 года Краснодарский край принял почти 3,3 млн. туристов, на майских праздниках турпоток в регион составил 615 тыс. человек. Руппель отметил, что на Кубани выстраивают систему регионального контроля в сфере туризма для мониторинга качества работы и оказания услуг.

"Сегодня под контролем находятся средства размещения, пляжи, горнолыжные трассы, экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы-проводники - вся инфраструктура, от которой напрямую зависят безопасность людей и репутация курортов Кубани. Для усиления этой работы создан специализированный Центр регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии По сути, мы формируем профессиональную систему постоянного мониторинга качества туристической среды. Это позволит значительно увеличить охват объектов, быстрее реагировать на нарушения, выводить рынок из "серой зоны" и создавать честные конкурентные условия для бизнеса", - подчеркнул он.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.