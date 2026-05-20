Переславль-Залесский: путешествие в сердце древнерусской земли

Жемчужина Золотого кольца России, несостоявшаяся столица и родина русского флота. Здесь родился Александр Невский, Михаил Пришвин написал свою «Кладовую солнца, а Александр Дюма так впечатлился местной жареной ряпушкой, что включил ее в знаменитый «Кулинарный словарь. В этой духовной колыбели сосредоточено пять монастырей и более двух десятков храмов. Переславль-Залесский — город, где купола целуют небо, а душа обретает покой. О белокаменных соборах, монастырях-крепостях и Плещеевом озере как живом архитектурном ландшафте страны — в репортаже корреспондента MIR24.TV.

Переславль-Залесский: город, где древняя Русь отражается в воде

Есть города, которые можно увидеть. А есть города, которые нужно почувствовать. Переславль-Залесский относится именно к таким местам.

Здесь древние земляные валы XII века по-прежнему очерчивают границы средневекового города, белокаменные соборы отражаются в воде Плещеева озера, а монастыри выглядят продолжением природного пейзажа.

Юлия Рольник архитектор, искусствовед, автор каналов ASTROTV и juliarolnik «Для архитектора и искусствоведа Переславль-Залесский — уникальное пространство. Здесь сохранились не только памятники древнерусского зодчества, но и сама логика древнего русского города — редкое единство воды, рельефа, храмов и исторической памяти. В городе архитектура никогда не доминирует над природой. Она рождается из нее».

Не парадная, а душевная: Красная площадь и ее особый шарм

Сердце города — Красная площадь. В отличие от парадных площадей столиц, она сохранила редкую древнерусскую камерность. Пространство здесь не подавляет человека, а вовлекает его в исторический диалог.

«С XII века площадь была вечевым центром города, — продолжает разговор Юлия Рольник. — Здесь висел колокол, созывавший жителей на народное собрание. Под звон вечевого колокола именно здесь Ярослав Всеволодович испрашивал у народа согласия принять его на княжение. А в 1302 году переславцы признали завещание князя Ивана Дмитриевича, после чего город вошел в состав Московского княжества — событие, ставшее одним из первых шагов к объединению русских земель.

Древнейший храм: тайны Спасо-Преображенского собора и Александровой горы

Главная архитектурная доминанта площади — Спасо-Преображенский собор, древнейший храм Переславля-Залесского и один из наиболее сохранившихся памятников владимиро-суздальской школы зодчества.

Его заложили в 1152 году одновременно с другими знаменитыми храмами Юрия Долгорукого во Владимире и Кидекше.

Архитектура собора поражает абсолютной чистотой формы. В нем почти нет декора — только белый камень, строгие линии и монументальные пропорции. Именно в таких сооружениях особенно ясно ощущается древнерусское понимание красоты: не внешняя пышность, а внутренняя сила и гармония.

Рядом с этим храмом — около 1220 года — родился Александр Невский. Позже он вернулся в Переславль-Залесский уже как прославленный князь и полководец, а неподалеку от города, на Александровой горе, основал княжескую резиденцию и церковь.

Сегодня с этой горы открывается один из самых впечатляющих видов на Плещеево озеро.

Ирина Щербакова кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ «Стоит добавить, что Спасо‑Преображенскому собору почти 1000 лет! И это один из немногих белокаменных храмов Древней Руси, сохранивших свой облик до наших дней. В разные годы он перестраивался, но реставраторам удалось вернуть ему вид, близкий к первоначальному. Собор хранит множество историй. Здесь не только крестили Александра Невского, а еще в этих стенах получил сан игумена Сергий Радонежский. И сам Иван Грозный приезжал молиться сюда. Храм был построен в классическом византийском стиле из белого известняка, и в ту пору, когда практически все русские постройки возводились из дерева, строительство такого сооружения было беспрецедентным. Конечно, велика вероятность, что возведен он не русскими мастерами, а приглашенными заграничными зодчими. В архитектуре храма есть очень много интересных деталей. Для сохранности конструкций он достаточно длительное время был оштукатурен. Только в настоящее время, когда были разработаны прозрачные защитные обработки фасада, штукатурку стало возможно снять, что и позволило найти скрытые под ней важнейшие археологические артефакты. Как, например, зафиксированное на фасады свидетельство об убиении князя Андрея в Боголюбове с названными именами его убийц».

Перед собором установлен памятник Александру Невскому.

Интересно, что образ князя создавался под сильным влиянием фильма Сергея Эйзенштейна — скульпторы ориентировались на лицо актера Николая Черкасова. Так кинематограф неожиданно стал частью исторической памяти города.

Земляные валы: архитектура, выросшая из земли

Одно из самых сильных впечатлений Переславля-Залесского — древние крепостные валы XII века. Это редчайший памятник домонгольского градостроительства, сохранившийся почти полностью.

Их длина достигает 2,5 километра, а высота местами — до 17 метров.

Юлия Рольник рассказывает: переславские валы ценны прежде всего тем, что сохраняют саму пространственную логику древнерусского города. Они показывают, насколько иначе древнерусская культура воспринимала пространство. В отличие от европейских крепостей, русские укрепления не противопоставлялись природе. Они продолжали ее формы.

Поднимаясь на вал, можно увидеть Переславль почти таким же, каким его видели жители XII века: купола храмов, старую планировку улиц, линию реки и бескрайнюю гладь озера.

Владимирский собор и церковь Александра Невского: русское барокко в провинциальной гармонии

На Красной площади расположен удивительный ансамбль XVIII века — Владимирский собор и церковь Александра Невского.

«Оба храма были построены на средства фабриканта Угрюмова и когда-то входили в ансамбль Богородицко-Сретенского монастыря, — говорит Юлия Рольник. — Переславское барокко отличается от столичного удивительной мягкостью. Здесь нет чрезмерной декоративности Санкт-Петербурга или Москвы. Архитектура остается спокойной, светлой и очень соразмерной человеку. Храмы не спорят с древним пространством площади, а поддерживают его. Даже драматичная история XX века не уничтожила ансамбль. В советское время храмы использовались как пекарня и гараж, но сохранили свою художественную цельность.

Монастыри Переславля: крепости, святыни и древняя тишина

Для небольшого города Переславль-Залесский обладает почти невероятным количеством монастырей — пять крупных обителей, и каждая — со своей историей, архитектурой и духовной атмосферой.

Обитель золотых куполов: Корсунский крест, наследие друга Сергия Радонежского и возрождение святыни

Свято-Никольский женский монастырь — один из самых уютных и ухоженных в городе.

Основанный около 1350 года преподобным Димитрием Прилуцким, другом Сергия Радонежского, монастырь не раз разрушался и вновь восставал из руин.

«Главный храм — новый собор Николая Чудотворца восстановлен уже в XXI веке. Его белые стены и золотые купола сегодня стали одним из символов современного Переславля-Залесского, — рассказала Юлия Рольник. — Здесь хранятся мощи переславских святых и знаменитый Корсунский крест — одна из главных святынь города.

Спасение в тумане Плещеева озера: легенда княгини Евдокии и Горицкий монастырь

Совсем иначе воспринимается Горицкий Успенский монастырь. Он расположен на возвышенности — «горице, откуда и произошло его название.

С этим монастырем связана одна из самых красивых легенд Переславля. В 1382 году во время нашествия хана Тохтамыша княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского, спаслась от татар, уплыв на плоту по Плещееву озеру и скрывшись в густом тумане.

В память о чудесном спасении монастырь был восстановлен на ее средства.

Сегодня здесь расположен историко-архитектурный музей-заповедник с великолепной коллекцией икон, деревянной скульптуры и церковного искусства. А смотровая площадка на колокольне открывает одну из лучших панорам Плещеева озера.

Любимая обитель русских государей: как Иван Грозный и Петр I изменили Феодоровский монастырь?

Феодоровский монастырь был основан в память о битве 1304 года между московскими и тверскими князьями.

С этим монастырем тесно связаны Иван Грозный и Петр I.

Здесь бывали представители царской семьи, а сам монастырь долгие годы находился под покровительством русских государей, сказала Юлия Рольник.

Особенно интересен древний Феодоровский собор XVI века, построенный на средства Ивана Грозного.

Свято-Троицкий Данилов монастырь: подвиг святого Даниила и тайны царского духовника

Свято-Троицкий Данилов монастырь — одна из самых глубоких по смыслу обителей Переславля-Залесского.

Он был основан преподобным Даниилом Переславским на месте братских могил людей, умерших в дороге и не имевших родственников. Преподобный Даниил собирал тела умерших, отпевал и хоронил их, помогая больным и обездоленным.

Позже он стал духовником Василия III и крестным отцом Ивана Грозного.

Никитский мужской монастырь: древняя крепость и святой источник

Никитский мужской монастырь — древнейший монастырь Северо-Восточной Руси. По преданию, он был основан еще в 1010 году.

Его мощные стены и башни производят впечатление настоящей крепости. Не случайно Иван Грозный рассматривал монастырь как запасную опричную крепость.

«С монастырем связано имя Никиты Столпника — одного из самых почитаемых русских святых. Когда-то он был сборщиком податей, но после покаяния ушел в монастырь, жил в земляной яме, носил тяжелые вериги и, по преданию, обрел дар исцеления. До сих пор паломники приезжают к святому источнику Никиты Столпника, вода которого считается целебной, — пояснила Юлия Рольник.

Плещеево озеро: свет древней Руси

Плещеево озеро — не просто природная достопримечательность. Это часть архитектурного образа города.

«Озеро возникло около 30 тысяч лет назад и имеет почти идеальную овальную форму. Свет, отраженный от воды, меняет восприятие храмов и монастырских стен. Поэтому Переславль-Залесский никогда не выглядит одинаково: утром он серебристый и туманный, вечером — золотисто-медный, — сказала в интервью Юлия Рольник. — Сегодня территория озера входит в состав национального парка «Плещеево озеро — одной из самых известных рекреационных зон Центральной России. Здесь соседствуют древние городища, лесные тропы, пляжи и редкое ощущение нетронутой русской природы.

Потешная флотилия: ботик Петра I

Именно на берегу озера молодой Петр I создавал свою Потешную флотилию — начало будущего русского флота.

Музей «Ботик Петра I по праву считается старейшим провинциальным музеем страны — он открыл свои двери еще в 1803 году. Его главное сокровище и гордость Переславля-Залесского — легендарный бот «Фортуна, уцелевший свидетель зарождения русского военного флота. Кроме того, здесь можно увидеть точнейший скульптурный портрет Петра Великого, отлитый по оригинальной модели знаменитого Бартоломео Карло Растрелли.

В 1688 году юный Петр I втайне от царицы Натальи Кирилловны исследовал Плещеево озеро и загорелся идеей создать здесь флот. Выдержав натиск сына, мать дала добро на строительство «двора и судов. Петр с корабелом Карстеном Брантом обосновались на реке Трубеж, где в начале 1689 года заложили первые корабли.

Мать пыталась остепенить юного Петра I, женив его на Евдокии Лопухиной, но флот оказался сильнее семейных уз. Едва сошел лед, царь сбежал на Плещеево озеро испытывать первые фрегаты. Испытания прервал бунт сестры Софьи, но уже в 1691 году Петр вернулся и построил на холме Гремяч огромный военный городок с собственным дворцом и судоверфями.

Май 1692 года стал поворотным для России: на Плещеевом озере спустили на воду огромный 30-пушечный фрегат «Марс. Под грохот корабельных орудий и звон колоколов прошли первые масштабные армейские учения — так родился русский военный флот.

Позже Петр I передал верфи государству, а охрану поручил местным рыбакам. К сожалению, со временем без присмотра царя уникальные корабли начали приходить в запустение.

В 1722 году Петр I приказал воеводам строго охранять увядающий переславский флот. Корабли спрятали под навесы, но их погубил не климат, а страшный пожар 1783 года. Уцелел лишь один бот — «Фортуна. В 1802 году его случайно нашел в амбаре владимирский губернатор Иван Долгоруков. Он собрал с горожан деньги на каменный павильон, и 1 августа 1803 года в Переславле открылся Ботный дом — один из первых региональных музеев России.

Синь-камень: языческая память земли

На берегу Плещеева озера лежит знаменитый Синь-камень — огромный валун ледникового периода весом около 12 тонн. Еще в языческие времена ему поклонялись племена меря.

Даже после крещения Руси многие жители продолжали считать камень священным.

«Его пытались закапывать, топить в озере, но он вновь появлялся на поверхности. Именно такие места особенно ясно показывают многослойность русской культуры — удивительное сосуществование древних языческих традиций и православной духовности, — подчеркнула Юлия Рольник.

«Русская селедка на царском пиру: как переславская ряпушка покорила Александра Дюма?

В Переславле-Залесском у каждого дома находится сап или лодка, на которых можно попасть по реке Трубеж в Плещеево озеро. В эти края туристов привлекает не только история и уникальность природы, а также местный деликатес — переславская рыба ряпушка. А началась эта гастрономическая история… с царского рода.

«Один из самых почитаемых в Переславле-Залесском святых — великий князь Александр Невский. И не случайно, ведь именно в этом городе он и родился. Но вернемся к царскому роду, к княжению внука Александра Невского Иоанна, князя Переславля-Залесского, передавшего княжество своему дяде, князю Московскому — Даниилу, что в огромной степени поспособствовало возвеличиванию московского княжества и дальнейшей централизации российских земель вокруг Москвы, — продолжает Ирина Щербакова. — С этим событием и связано особое почитание Переславля-Залесского царским родом. И символическое преподнесение одного из самобытных переславских блюд на царских застольях в знак благодарности и признательности являлось традицией, сохранявшейся столетиями. Это блюдо — приготовленная разными способами знаменитая русская селедка, рецепт которой изложил в своей поваренной книге Александр Дюма. Ну а на самом-то деле это вовсе и не селедка. Ей посвящен в городе даже целый музей.

Называется рыбка ряпушкой. Хоть и принято называть эту рыбку русской селедкой, но относится она к семейству лососевых, что и объясняет ее любовь к холодным водам. Предположительно, мигрировала она в Плещеево озеро из Белого озера, и там и прижилась, образовав обособленный вид, занесенный ныне в Красную книгу. Ряпушкой в музее тоже могут угостить, но только привозной, выловленной в Онежском озере.

«Что касается царских пиров, тут, конечно же, нельзя не упомянуть еще одного всем известного русского царя — Ивана Васильевича Грозного. Переславль-Залесский царь любил и по его распоряжению здесь было построено много храмов и церквей, — уточнила Ирина Щербакова. — Царь часто бывал в Никитском монастыре, и на обратном пути из одной такой вот паломнической поездки царица родила ему наследника — сына Феодора. В память об этом событии Иван Грозный повелел поставить на дороге часовню с крестом, которая была прозвана в народе Часовня Крест.

По указанию Ивана IV на территории Переславского кремля была возведена церковь Петра Митрополита — памятник древнерусской архитектуры, построенный в тогда модном шатровом стиле.

Церковь Сорока Мучеников: самый живописный силуэт города

Одним из самых фотогеничных мест города остается церковь Сорока Мучеников в устье Трубежа.

Ее силуэт на фоне воды кажется почти готовой картиной русских художников XIX века. Но главное здесь — не только красота самого храма, а вся композиция пространства: отражение куполов в воде, линия берега, движение света над озером.

«Именно в таких местах особенно ясно понимаешь главную особенность древнерусской архитектуры: храм никогда не существовал отдельно от природы, — размышляет в разговоре Юлия Рольник. — Он становился частью пейзажа и частью внутреннего ощущения мира. Переславль-Залесский — один из немногих русских городов, где древняя Русь сохранилась не только в памятниках, но и в самом ощущении пространства, света и времени. Здесь белый камень храмов, озерный воздух и древние валы до сих пор продолжают рассказывать историю страны, которой уже более восьми веков.

Аутентичный Переславль-Залесский: там, где традиции встречаются с современностью

Город монастырей, город художников, город ремесленников. У Переславля-Залесского множество имен, и, как говорит местная жительница Наталья Власова, главные здесь — люди. Во всем своем разнообразии. Именно этим и прекрасен маленький город у берегов Плещеева озера.

Ксения Аверкиева доцент Факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ «Помимо сезонных дачников, мастеров и художников в городе проживает много постоянных жителей, этот город всегда имел свою экономическую базу и не ставил в основу развития эксплуатацию природного и культурного богатства. Переславль — это город у озера или город, живущий за счет озера? Его современное развитие опирается не столько на ресурс озера, сколько на символический капитал и богатое историко-культурное наследие, возникновение которого было бы невозможным без озера. Сейчас озеро, скорее, дополняет ландшафт исторического города и организует пространство исторического центра, от его состояния зависит комфортность проживания, а это — один из ключевых ресурсов развития. Озеро — не просто декорация. Для Рыбной слободы оно и впадающая в него река Трубеж стали системообразующими элементами, определяющими весь жизненный уклад».

Еще одна точка притяжения — Дендрологический сад. Сейчас он раскинулся на 58 гектаров. Это настоящий живой музей, где растут более 600 видов деревьев и кустарников. Прогуливаясь по дорожкам этого пейзажного парка, можно совершить настоящее кругосветное путешествие. Вся территория поделена на восемь природных зон: от дикой Северной Америки и суровой Сибири до изящных садов Японии и Китая.

Наталья Власова жительница Переславля-Залесского «Дендросад расположен в районе частной малоэтажной застройки, в стороне от привычных пешеходных путей. Раньше горожане часто ходили через его территорию в школу или на работу, но сегодня запущен автобус, а рядом обустроен обходной маршрут. К тому же по своей сути дендросад — это живой музей природы, а не общественный парк развлечений или транзитная зона».

Где же проходит грань между развитием туризма на берегах и сохранением экосистемы нацпарка? Ксения Аверкиева считает, что грань — в разумной и ограниченной антропогенной нагрузке на экосистемы нацпарка. В последние годы, когда стремительно развивается внутренний туризм, эта нагрузка растет пугающими темпами. Постепенно идет коммерциализация объектов по берегам Плещеева озера, застраиваются берега озера, увеличивается число мест размещения туристов без должного развития коммуникаций и инфраструктуры.

Как обновить исторический центр, не превратив его в туристический аттракцион? Это тоже вопрос риторический. Делать любые обновления нужно бережно, стараясь максимально сохранять аутентичный облик центра города. Он и так прекрасен.

Переславль-Залесский обладает уникальным и чрезвычайно обширным для малого города ансамблем городских валов, которые в сочетании с белокаменным Спасо-Преображенским собором позволяют почувствовать размер и увидеть структуру средневекового города.

«Главное — поддержание объектов: кошение травы и удаление кустарниковой растительности на валах, сохранение зеленых насаждений на Красной площади (без запечатывания почвы и избыточного мощения). Стоит больше внимания уделять раскрытию ценности валов и исторического центра, а не насыщению этой территории современными артефактами благоустройства: топиариями, громоздкими конструкциями, тем более — пластиковыми деревьями и цветами. Можно было бы убрать с валов лестницы, а ремонт улиц на Красной площади и вокруг валов — это всегда актуальная задача городского благоустройства, — сказала Ксения Аверкиева. — Каким должен быть идеальный выход к воде в городе, где почти весь берег — заповедная зона? Это деревянные настилы и мостки. Бетонированные набережные или мощенные плиткой дорожки, которые часто закладываются в планы развития городов у водных объектов — рискованное решение. Помимо эстетической неоднозначности такие набережные не учитывают природные особенности берегов, мощеные плиткой дорожки вдоль воды быстро разрушаются.

Соглашается с этим и Наталья Власова. Переславль уже пережил нашествие дизайн-кодов и представляет собой сейчас итог немного хаотичных подходов к их реализации:

«Безусловно, навигация и благоустройство необходимы, но они должны быть гармонично вписаны в городскую среду и не выпячиваться. Хаотичность городу придают застройка разного времени и сложная территориальная структура, обилие ярких вывесок и крупных элементов городской навигации может только усилить сложность визуальной среды».

Малый город не должен стремиться стать большим, тем более, что положение между Москвой и Ярославлем — двумя динамичными растущими городами — не оставляет ему ресурсов для роста. Но он не должен и «консервироваться, он должен быть живым. Не музеем лубочных картинок, а живым городом, в котором живут люди, а не только отдыхают туристы.

«Остается вопрос: как видят развитие города новоселы и дачники в сравнении с представлениями старожилов? — продолжила Ксения Аверкиева. — Опыт многих туристических центров показывает, что нередко происходит культурная колонизация таких пространств. В погоне за аутентичностью и созданием «правильной — на взгляд приезжих — среды мнение местного населения попросту игнорируется».

Каким же видят местные жители свой любимый Переславль-Залесский через несколько лет? Будет это креативный кластер в двух часах от Москвы или городок останется тихим заповедным уголком?