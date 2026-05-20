На курорты Кубани и Северного Кавказа теперь можно доехать по «единому билету»

С 23 июня 2026 года начнутся мультимодальные перевозки пассажиров по "единому билету" из регионов России на курорты Северного Кавказа - в Приэльбрусье и Домбай. Они продлятся до 27 августа. Об этом сообщила Единая транспортная дирекция.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Транспортное сообщение организуется по вторникам и четвергам. Автобус, который направится в поселок Азау (курорт "Эльбрус"), пройдет через поселок городского типа Горячеводский, города Баксан и Тырныауз, поселки Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет и Терскол.

Билет от Минеральных Вод до подножия самой высокой горы Европы стоит 2050 рублей. Автобус в Домбай обойдется в те же деньги, он пройдет через Черкесск, Карачаевск и Теберду. Причем на маршруте можно выйти в любом из указанных населенных пунктов, цена билета в этом случае будет меньше. Например, до Тырныауза - 1550 рублей, а до Черкесска - 1050.

Оформить "единый билет" "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей "ФПК", а также на сайте и в приложении "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. При покупке такого проездного онлайн необходимо указать пункты назначения, например: "откуда" - Москва / "куда" - Эльбрус.

Кроме того, такие перевозки с 30 апреля по 30 сентября организованы на курорты Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Доехать можно в пять городов - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Автобус от Адлера до Гагры стоит 824 рубля, а до Сухума - 1132.

По словам генерального директора Единой транспортной дирекции Константина Угарова, мультимодальные перевозки стали важным инструментом повышения транспортной доступности Абхазии. Благодаря "единому билету" пассажиры могут комфортно добраться до городов соседней республики, используя один проездной документ на весь путь. Это упрощает планирование поездки и делает путешествие более удобным, поскольку расписание автомобильного транспорта скоординировано с прибытием и отправлением железнодорожного и воздушного.

Ежедневно на комфортабельных автобусах в Абхазию выполняется 16 рейсов (восемь туда и восемь обратно). Самый первый стартует с железнодорожного вокзала Адлера утром - в 5.30, а из Сухума ночью - в 00.30. Ежегодно в общей сложности услугой пользуются более пяти тысяч пассажиров. А всего с 2017 по 2025 год при участии абхазского перевозчика обслужили свыше 29 тысяч человек.

От Домбая до Белокурихи

В 2025 году мультимодальными маршрутами в России воспользовались более 18,5 тысячи клиентов. Это на 23 процента больше, чем в 2024-м. Самое популярное направление - Северный Кавказ (Домбай, Архыз и Приэльбрусье), на него пришлось более девяти тысяч пассажиров. Далее идут Абхазия (более пяти тысяч) и курорт Шерегеш в Кемеровской области (свыше 2,5 тысячи).

Среди других востребованных направлений - курорты Калининградской области, Суздаль во Владимирской области, Кириллов и Белозерск в Вологодской области, города Удмуртской Республики, санатории Белокурихи Алтайского края и Махачкала. В основном туристы путешествовали по "единому билету" "поезд + автобус" - его приобрели 90 процентов тех, кто воспользовался данной услугой.