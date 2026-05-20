Пляжи Туапсе пообещали очистить от нефтепродуктов к началу июня

Очистку официальных пляжей Туапсе после разлива нефтепродуктов планируют завершить к 1 июня. Об этом на координационном совещании под руководством главы МЧС России Александра Куренкова сообщил вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов.

По его словам, сейчас работы продолжаются на центральном пляже города, а также на других оборудованных участках побережья. Завершить уборку власти рассчитывают до начала активного летнего сезона.

Защитные боновые заграждения на реке Туапсе, вероятно, сохранят на все лето. Такое решение власти рассматривают как дополнительную меру безопасности после загрязнения акватории, которое произошло после атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру.

Начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что специалисты обследовали прибрежную часть Черного моря возле центрального пляжа Туапсе. По итогам проверки следов мазута в воде не обнаружили.

Ранее в городе устраняли последствия атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий объект. После этого часть нефтепродуктов попала в реку и прибрежную зону. Власти региона заявляли, что ситуацию держат под контролем и продолжают мониторинг состояния моря и пляжей.