Почему туристы хотят попасть на экскурсию «Съедобное-несъедобное»

Автор выходящего практически каждый год обновленного путеводителя "Оранжевый гид Сочи" и известного блога о курорте, создатель более полусотни маршрутов гид Ирина Сущева провела уже более двух тысяч экскурсий. Причем одна из них под названием "Съедобное-несъедобное" пользуется особой популярностью у местных жителей и туристов. Корреспондент "РГ" была их свидетелем в разное время года и внимательно записывала очень любопытные рассказы.

Начну, пожалуй, с одной из самых увлекательных, проведенной Ириной Сущевой в солнечный выходной минувшей осенью. В это время природа пышет особенно яркими красками и созревают манящие плоды растений. Причем одними из них можно вкусно перекусить, а другие категорически есть нельзя. "А вы знали, что пышная растительность в Сочи была не всегда? Пальмы, магнолии и кипарисы завезли на курорт во время освоения этих земель", - так Ирина начала свой рассказ.

А тут без исторического экскурса не обойтись. Когда в конце ХIХ века закончились все войны за территорию современного Сочи и нужно было привлечь людей для их освоения, существовала проблема с землей - скалистые берега, подвижные, оползневые склоны: почва отличается по составу. Например, в одном месте вызревают персики или фейхоа, а у соседей нет - и все из-за разницы в составе почвы. В то время Российской империи пришлось вложить огромные деньги, чтобы здесь хоть что-то росло.

Предшествовал этим событиям визит царской комиссии, которую возглавил министр земледелия и государственных имуществ Алексей Ермолов. Он привез сюда ученых для разработки плана по освоению территории, после чего кто-то из них написал письмо Александру III, в котором имелось такое замечание: "Растительность этих мест достаточно скудная". На что император ответил практически приказом: "Превратить эту землю в вечно цветущий город-сад". В общем, хочешь не хочешь, а чиновникам пришлось приняться за создание изумрудной черноморской Ривьеры.

Вместе с Ириной в свое "путешествие" мы отправляемся от парка имени Фрунзе (он раньше назывался Ермоловским), от памятника Ермолову - так сказать, "главного маркетолога Сочи". Именно с него ведется история города как курорта. Тогда здесь жили в основном семьи отставных военных. Когда им выдавали семена, они перед посадкой обливали их... кипятком. Зачем? А чтобы ничего не всходило: просто не хотели оставаться в месте ссылки и каторги, болот и малярии. В начале ХХ века еще никто не верил, что в Сочи могут произрастать экзотические растения. Сейчас даже пальмы не считаются экзотикой.

Большинство финиковых пальм декоративные. Их плоды несъедобные или просто невкусные. Однако оранжевые кисло-сладкие плоды бутии головчатой, или желейной пальмы, съедобны и ароматны. Из них местные хозяйки делают варенье, напоминающее смесь абрикоса, ананаса и ванили.

Несмотря на то что в Мексике и США некоторые виды юкки употребляют в пищу (белые цветы, напоминающие большие ландыши), готовят в кляре, в Сочи она используется только в декоративных целях. Растение не ядовито, но его листья очень острые, поэтому с ним нужно обращаться осторожно.

- Кто ел бамбук? Он соленый. Местные жители часто используют его в пищу, но съедобны не все части растения, а только молодые побеги, недавно проклюнувшиеся из земли ростки, пока они еще мягкие. Их варят, жарят, тушат, добавляют в супы, салаты и гарниры к мясу или рису. Бамбук богат аминокислотами, белком и клетчаткой, он полезен для пищеварения. Но собирать его нужно быстро - за сутки бамбук может вырасти до 80 сантиметров, и если опоздать, стебель станет жестким, волокнистым и непригодным для еды, - уточняет Сущева.

А вот земляничное дерево (артубус). Наверху остались розовые цветы, напоминающие ландыши, и красные съедобные плоды. Не путать с клубничным деревом (кудрания), хотя плоды тоже съедобны и похожи. Внешне напоминает клубнику или шелковицу, а по вкусу - хурму или инжир. По пути нашего следования не встретилась, но гид заранее купила на сочинском рынке несколько пластиковых стаканов этих плодов, чтобы угостить экскурсантов.

В Европе земляничные деревья сажают на склонах для удержания грунта, а экстракт цветов используют в медицине как противоядие. Считается, что в Средневековье их цветки даже помогали от чумы. По вкусу напоминает землянику, однако содержит алкоголь, поэтому много плодов употреблять нельзя. А еще у него опадает кора. И еще оно не любит "тунеядцев" - жуков и пауков, живущих за счет живого дерева.

Видимо, в Сочи для него не очень комфортный климат, потому что, например, в Крыму, Греции, Португалии, Черногории и Испании цветет пышнее. Кстати, земляничное дерево изображено на гербе Мадрида рядом с медведем, потому что раньше в лесах вокруг города росло много таких деревьев, а сейчас почти все вырублены - из древесины делают шкатулки для драгоценностей и дорогих часов. А у нас растет как украшение, но из него изготавливают компоты и настойки.

Плоды земляничного дерева внешне напоминает клубнику или шелковицу, а по вкусу - хурму или инжир // РГ

В Сочи имеется и мармеладное дерево, у которого съедобны как плоды, так и плодоножки, напоминающие на вкус сладкий мармелад с хвойным оттенком. Однако сами семена, висящие на плодоножках вишенки, ядовиты, и употреблять их нельзя. Запомним: красную мякоть едим, а синюю часть - нет.

- Популярный у нас декоративный кустарник олеандр несъедобен. Все части растения ядовиты, потому что содержат сердечные гликозиды, опасные для людей и животных при проглатывании. Однажды в одном из пятизвездочных отелей на дне рождения ребенка вынесли торт с живыми цветами олеандра - шеф-повар не знал, и украшение пришлось срочно убрать, - вспомнила гид.

Существует легенда, будто великий завоеватель Александр Македонский отравил жителей покоренных городов шашлыками на шпажках из олеандра. Оказывается, использование его веток для жарки мяса может нанести серьезный вред здоровью, так как яд попадает в пищу. Раньше женщины клали перед неверными мужьями олеандр, намекая на то, что им все известно, а если адюльтер продолжится и дальше, то яд попадет в пищу. Например, героиня фильма "Белый олеандр" решила наказать бывшего любовника, отравив его ядом любимого цветка.

Плоды мирта при созревании становятся синими или черными, а по вкусу сладковато-терпкими и напоминают чернику. Их можно есть свежими и использовать для приготовления джемов. Еще рекомендуются тем, у кого болит горло. Листья содержат эфирные масла, поэтому их часто заваривают в чай, а также используют как пряность (аналогично лавровому листу) для мяса, рыбы или птицы. Кроме того, свежие веточки мирта кладут для аромата при жарке шашлыка.

По преданию, мирт - единственное растение, которое Адаму разрешили взять из рая, поэтому в церковных ритуалах используется именно миртовое масло. К тому же каждая незамужняя девушка должна брать с собой на свидание веточку мирта, чтобы привлечь суженого. Когда коронованные особы выходят замуж, их обязательно сопровождает букет мирта. На Сардинии из ягод мирта делают настойку необычайно красивого фиолетового цвета.

А вот что Ирина еще рассказала "РГ" при нашей недавней встрече.

- Возьмем, к примеру, осман- тус - он тоже съедобный, но чаще всего используется в парфюмерной промышленности. Из-за маленького ареала обитания и недолгого периода цветения абсолют османтуса - один из самых дорогих и ценных. Цветы османтуса обладают тонким ароматом, похожим на абрикос или персик. Еще из них производят чай, а также добавляют в десерты, выпечку, варенье и блюда из мяса, - поясняет гид.

Собеседник обратила внимание и на кусты леспедецы: осенью они покрываются малиново-красными цветками, собранными в метелки и свисающими с поникающих ветвей. Растение известно как мощный природный корректор обмена веществ, например, для повышения иммунитета. Высушенные верхушки с листьями и цветками используют для заваривания полезного чая с травяным вкусом. Правда, в качестве пряности, добавляющей аромат или вкус блюдам, подобно хмели-сунели, она не слишком популярна и не традиционна для сочинской кухни.

А вот гинкго билоба растет на курорте декоративно. Теоретически его плоды съедобны, но их следует употреблять с осторожностью после тщательной термической обработки. У мякоти плодов неприятный запах, а семена без обработки токсичны. В основном листья растения используют в лечебных целях, добавляя в чай и БАДы.

Если растение гинкго билоба полезно, то конфетное дерево оказалось самым вкусным, но с нелицеприятным научным названием говения. Плоды - это не сами ягоды, а коричневые плодоножки, которые после заморозков становятся особенно сладкими и по вкусу напоминают изюм. Вполне можно есть на десерт вместо покупных сладостей.

- Чем еще можно удивить видавших виды туристов? - переспрашивает Ирина. - Вареньем из сочинской лавровишни - эндемика кавказского леса - с центрального рынка. По вкусу как знакомая всем вишня, но стоит прокусить вишневую косточку, сразу чувствуется аромат забытого ликера "Амаретто".

...Узнав все это, автор материала поняла, что гостей в Сочи ждут удивительные открытия буквально на каждом шагу.