В Москве построили аттракцион высотой с 17-этажный дом

В парке развлечений "Остров мечты" на проспекте Андропова завершили монтаж основных конструкций скоростной катальной горы высотой с 17-этажный дом. Ярко-красный аттракцион уже сейчас выглядит эффектно, но гостей пока не принимает.

© Российская Газета

В парке рассказали, что это самый масштабный аттракцион уличной части парка - его конструкции доставляли 60 грузовых машин, а процесс монтажа только основных частей занял четыре месяца. Для монтажа самой высокой точки аттракциона использовали подъемный кран с высотой стрелы 90 метров.

"Главная катальная гора оборудована системой линейных синхронных двигателей LSM - самой современной, точной, плавной и скоростной системой запуска в мире аттракционов. Длина маршрута составит более километра, а максимальная скорость катания - до 110 км/час. Это самая длинная и скоростная гора такой конфигурации в России", - говорят в "Острове мечты".

Однако до запуска еще много работы. К примеру, когда на горку установят поезд, в него посадят водоналивных манекенов и проведут с ними не менее тысячи тестовых пусков.

Поездки будут не для слабонервных - поезд за время движения будет несколько раз переворачиваться, то замедляться, то ускоряться, в общей сложности на протяжении 15 секунд пассажиры испытают эффект невесомости. Всего аттракцион будет укомплектован двумя поездами по 12 посадочных мест.

Открыть новое пространство под открытым небом в парке планируют этим летом, причем запуск будет поэтапным. В общей сложности там планируется открыть более 20 аттракционов, пять тематических зон, благоустроенную набережную с выходом к акватории и другие объекты.